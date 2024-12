Aversa. Atto finale della rassegna ‘Raccontare Jommelli’

Venerdì 6 Dicembre – ore 19 – nella chiesa della SS.Trinità ad Aversa, sempre ad ingresso libero, ultimo appuntamento della rassegna “Raccontare Jommelli” l’omaggio al grande compositore aversano nel 250mo anniversario dalla morte.

L’evento si conclude proprio nella chiesa dove è custodito l’atto di battesimo di uno tra i maggiori protagonisti del Settecento musicale europeo.

Patrocinato dal Comune e dalla Diocesi di Aversa, con il contributo del Ministero dei Beni Culturali fondo FUS e Regione Campania, l’iniziativa nasce da un progetto dell’Orchestra da Camera di Caserta, sotto la direzione artistica del Maestro Antonino Cascio, e l’organizzazione del promoter culturale Giuseppe Lettieri.

La serata del sei dicembre, prevede, come negli altri appuntamenti la presenza dell’attore Giuseppe Cioffi nei panni di Jommelli, che su testi di Nicola De Chiara, storico e autore della prima biografia italiana del compositore aversano, racconterà aneddoti e curiosità sulla vita del musicista.

A presentare la serata, Elvira Ariano, attrice e animatrice culturale. Il titolo del concerto della serata è “Mottetti, Sinfonie e …il Concerto ritrovato di Jommelli”.

In programma la Sinfonia in re Magg per archi e cembalo, Duo Veni Spnsa Christi n.1 in la magg. e la n.2 in do magg., per soprano archi e cembalo, ed infine il Concerto in Re Magg, per flauto, archi e cembalo, in prima esecuzione ad Aversa, nella patria del suo autore.

Il concerto ritrovato e soprattutto “riscoperto” dal Maestro Fabio Di Lella, che pochi mesi fa ha anche provveduto a pubblicare, dopo alcuni anni di attesa, per i tipi della Vigor Music, il concerto, la cui realizzazione del basso è stata del compianto Raymond Meylan.

Interpreti della serata oltre al già citato Di Lella, saranno i violinisti Giuseppe Carrus, Rossella Graniero, Gabriella Marchese, Francesco Di Costanzo e Sonia Tramonto, il violoncellista Andrea D’Angelo e il contrabbassista Ottaviano Gaudiano.

Al cembalo Maria Teresa Roncone, soprano Yuliana Pylypiuk.