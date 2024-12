Grave incidente stradale si è verificato questa sera, intorno alle 22:30, in via Gramsci, una delle principali arterie della città di Aversa.

Un’auto – una Jeep Renegade – , probabilmente a causa dell’alta velocità e del manto stradale reso scivoloso dalla pioggia, ha perso il controllo finendo contro la tabella luminosa di un distributore di benzina.

Successivamente, il veicolo ha prima colpito un’altra auto – una 500XL – davanti ad essa poi ha terminato la sua corsa sul marciapiede.

L’automobilista, dopo l’impatto, è rimasto incastrato nell’abitacolo, riportando diverse ferite.

Sul posto – oltre ai Carabinieri e a due ambulanze – sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento di Aversa che hanno dovuto lavorare a lungo per estrarlo dalla vettura, a causa delle difficoltà nel liberarlo a causa delle deformazioni provocate dall’urto. Ai Carabinieri il compito di regolamentare il traffico per consentire le operazioni di soccorso.

I feriti trasportati all’ospedale ‘Moscati’ di Aversa, dove si trova attualmente sotto osservazione.

Secondo le prime ricostruzioni, l’alta velocità potrebbe essere stato un fattore determinante nell’incidente.

Non si esclude nemmeno il manto stradale bagnato, dovuto alla pioggia di queste ultime ore, aumentando il rischio di perdita di controllo per i veicoli in transito.

Le indagini sono ora in corso per determinare con precisione le cause dell’incidente ma la velocità e le condizioni meteo avverse sembrano essere elementi chiave nell’incidente.