Aversa. Capodanno, Filas chiede tutela e sicurezza per operatori ecologici

“Gli ultimi avvenimenti accaduti per il brindisi di Natale effettuato in piazza dalla movida ad Aversa e che altresì ha portato al ritrovamento di armi bianche oltre alle avvenute risse, desta grandissima preoccupazione e tensione tra gli operatori ecologici che dovranno effettuare il servizio di pulizia della città nella notte tra il 31 ed il 01 con uscita alle 3,00″.

A dichiaralo, tramite nota stampa, il sindacato Filas in una lettera inviata al sindaco di Aversa, agli assessorati competenti, a S.E. il Prefetto di Caserta e alle Forze dell’Ordine.

“Infatti, gli stessi lavoratori che già in passato sono stati oggetto di lanci di pietre e bottiglie vuote dagli scalmanati del momento temono fortemente per la loro incolumità fisica e, detto timore si è acuito a seguito degli orrendi fatti sopra citati e tra l’altro riportati anche da quotidiani locali e non”.

“La F.I.L.A.S., che rappresenta la maggior parte degli operatori si unisce al timore dei lavoratori e con la presente chiede che per la notte di Capodanno il servizio venga totalmente accompagnato per il riassetto della città di Aversa dalle Forze dell’Ordine poiché, oltre ad eventuali e possibili risse non si possono escludere altri raid che potrebbero avvenire in danno di incolpevoli lavoratori che si ripete già essere bersagliati in passato da ubriachi e dalla Movida locale, questa volta con l’aggravante anche degli spari dei fuochi d’artificio”.

“Si chiede pertanto a S.E. Prefetto di Caserta di convocare un tavolo sia con le Forze dell’Ordine che con l’Amministrazione comunale di Aversa unitamente alla loro Polizia Locale per predisporre un piano di intervento mirante alla sicurezza sia dei lavoratori in argomento che della cittadinanza”.