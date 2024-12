Aversa. Capodanno in piazza, Galluccio boccia la proposta

L’ex consigliere comunale Michele Galluccio, esponente del gruppo politico Forza Aversa, senza troppi giri di parole boccia la proposta sottolineando: “Il Capodanno in piazza deve essere la ciliegina di un grande Natale di eventi, di luminarie e di alberi addobbati. Cosa che non esiste affatto nel programma natalizio da poco divulgato di cui va dato atto che grazie all’autotassazione dei commercianti si e’ potuto creare qualche evento in quanto oltre l’evento probabile di capodanno l’amministrazione non ha programmato quasi niente ‘. Inoltre, mi piacerebbe chiedere agli amministratori: se hanno valutato il Piano di sicurezza che comporta un evento del genere in piazza municipio ricordando che ogni anno la piazza è strapiena di Aversani e non per l’aperitivo di capodanno fino alle 22.00 e se è stato fatto un incontro in Prefettura per programmare un serio piano di ordine pubblico per eventi del genere per città dalla grandezza e importanza come la nostra. inoltre proprio come avviene in ogni città la piazza dovrebbe essere chiusa dal pomeriggio per garantire lo svolgimento dell’evento in completa sicurezza e per questo motivo cosa ne pensano i commercianti di somministrazione di piazza municipio ? . Alla luce dei fatti oltre ad essere preoccupati per un evento che ad oggi ha piu’ombre che luci questi 16mila euro – conclude – potevano essere spesi per arricchire il cartellone con più eventi di qualità da offrire durante tutto il periodo natalizio in più punti della città dimostrando ancora una volta la scarsa programmazione che questa amministrazione sta dimostrando da quando si è insiediata ”