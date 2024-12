Aversa. Caso luminarie, Lauria: “Polemiche sterili: opposizione da dimissioni”

“Chi mi conosce, non sono un tifoso dell’attuale amministrazione di Aversa ma oggi devo puntare il dito contro l’opposizione, che ho ribattezzato opposizione a prescindere, fenomeno che non condivido assolutamente”.

Sono le parole dell’attivista politico, Costantino Lauria.

“A mio modesto parere nella macchina amministrativa l’opposizione è fondamentale per la giusta esecuzione dei lavori ma ultimamente da parte della minoranza consiliare vedo ‘tutto fumo, niente arrosto'”.

“L’esempio delle luminarie montate su Porta Napoli, alias arco dell’Annunziata, è la dimostrazione palese di opposizione a prescindere la quale che non va di fatto a tutelare il bene e gli interessi della città di Aversa”.

“Come noi tutti ben sappiamo, l’arco dell’Annunziata – negli ultimi 20 anni – è stato sempre addobbato non solo nel periodo delle festività natalizie bensì anche in altre situazioni; abbiamo assistito anche ad addobbi talmente diversi e che non portavano alcun tipo di vantaggio alla nostra città”.

“Da tifoso napoletano sono stato orgoglioso di vedere gli striscioni del Napoli che adornavano la nostra bellissima porta Napoli, in quel caso non c’è stato nessuno che ha denunciato alla Soprintendenza dei Beni Culturali o a chi per esso tali addobbi”.

“A questo punto mi chiedo: se questo è il lavoro dell’opposizione che abbiamo oggi al Comune di Aversa, fate una cortesia a noi cittadini, rassegnate prima voi le dimissioni e poi subito dopo chiedete le dimissioni alla maggioranza”.