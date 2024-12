Aversa. Caso Tekra, Diana all’USB: “Polemiche sterili: sempre aperta al dialogo”

“Tengo a precisare che sono una persona più umana di questo mondo e tengo tantissimo ai lavoratori in primis: per una questione umana e di carattere anche per la professione che faccio. Quindi sono aperta al dialogo, con tutti”.

È la replica di Olga Diana, assessore alle politiche ambientali del Comune di Aversa, al comunicato stampa del sindacato Usb sulla vicenda Tekra, la ditta incaricata alla raccolta rifiuti in città.

“Non facciamo distinzioni di sindacato o altro, il mio assessorato è aperto a qualsiasi incontro. Voglio sottolineare che il sindacato USB non ha mai avuto un contatto diretto con me o con i funzionari di settore bensì solo col sindaco Matacena per questioni puramente di carattere di ‘ufficio del personale’; da precisare che gli incontri che l’USB ha avuto col primo cittadino sono stati sottoscritti grazie a me: vedere per credere”.

“Sulla vicenda dei centri raccolta, la gara è stata già affidata e i lavori partiranno a breve. Ribadisco che la Tekra viene multata con almeno 15.000 euro a settimana, basta fare una richiesta agli atti. Altrimenti ben lieta di poter pubblicare le documentazioni”.