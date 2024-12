Il Comune di Aversa con una sola unità del settore legale: il solo funzionario dell’area legale Giuseppe Nerone che si occupa prevalentemente dei contenziosi dinanzi al Tar.

Nei giorni scorsi, infatti, è scaduto il contratto del legale Domenico Pignetti che per anni si è occupato delle vertenze civili e dinanzi al giudice di pace che hanno coinvolto il Comune.

“Il tempo passa e la macchina amministrativa si ingolfa sempre più! Nell’amministrazione Matacena c’è chi si vanta di essere un politico longevo, ma senza rendersi conto che l’ ufficio contenzioso, a seguito della scadenza del contratto dell’avv. Pignetti, è rimasto con una sola unità”.

Le parole del gruppo Forza Aversa.

“A partire dal 1° dicembre la difesa del comune di Aversa è affidata unicamente all’ottimo avv. Giuseppe Nerone, che da solo dovrà occuparsi degli innumerevoli contenziosi dinanzi al GdP e tribunale di Napoli Nord, Corte di Appello di Napoli, corte di cassazione, tar, consiglio di Stato e corte dei conti nonché di tutti i contenziosi penali”.

“Da politici attempati o pseudo tali, ci saremmo aspettati il giorno dopo la vittoria elettorale, una programmazione seria per un ufficio cardine del comune di Aversa”.

“Ci saremo aspettati anche l’immediata predisposizione del bando di concorso per la sostituzione del legale, visto che erano ben consapevoli che il contratto fosse in scadenza o, comunque nelle more della predisposizione del bando, adottare un apposito attodi proroga dello stesso”.

“Ciò non è avvenuto, comportando l’ennesimo grave pregiudizio per le sorti dell’Ente comunale, la cui difesa dovrà necessariamente essere approssimativa e foriera di danni per le casse del Comune.

Ci domandiamo, Chi pagherà?”.

“Sicuramente i cittadini aversani che, sia nel caso della difesa inefficiente sia nel caso della necessità della nomina di un avvocato esterno, saranno penalizzati per l’ennesima inefficienza dell’amministrazione Matacena, incapace di programmare”.