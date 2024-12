Una rissa ha caratterizzato l’aperitivo della vigilia di Natale ad Aversa, nel Casertano, con un gruppo di persone che si sono prese a calci e pugni, usando addirittura sedie e tavoli in mezzo alla folla.

I residenti e non, giunti in strada per brindare prima del tradizionale cenone, sono stati terrorizzati dalla scena da far west, ripresa con alcuni telefonini.

Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Sul posto sono subito arrivate le forze dell’ordine. La rissa, secondo i presenti, sarebbe scoppiata per futili motivi.

MALAMOVIDA AD AVERSA

I partecipanti alla scazzottata non sono stati ancora identificati.

Tutto è successo in un attimo: un gruppo di giovani ha iniziato a picchiarsi in mezzo alla folla in via Roma ad Aversa in modo molto violento.

INSICUREZZA IN CITTÀ

Un fattore, quella sicurezza, che purtroppo ad Aversa manca da anni. Gli agenti della Polizia Locale – coadiuvati dal comandante Stefano Guarino hanno rinvenuto in piazza Magenta due coltelli di grossa taglio.

Il ritrovamento nel corso dei servizi di controllo programmati per la Vigilia di Natale.

Due coltellacci da macellaio sono stati rinvenuti in piazza Magenta, ad Aversa. Le due lame erano occultate vicino a un albero in piazza.

Le armi bianche sono state sottoposte a sequestro. In corso le indagini del caso: da chiarire se siano state abbandonate e se siano state utilizzate per commettere reati.