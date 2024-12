“Darò le dimissioni se ci saranno ancora politici che operano ancora alla vecchia maniera, chi non seguirà la mia linea, non escludo le dimissioni”. Parole infuocate quelle date stamane, dal sindaco di Aversa Franco Matacena in occasione della conferenza stampa di fine anno.

“Il discorso di quella politica con la ‘p minuscola’ non mi interessa e io mai vi farò prendere da questi sistemi e da questi ingranaggi; o c’è un allineamento alla mia linea oppure non c’è niente da fare, sono pronto a qualsiasi cosa”.

“In un consiglio comunale non subirò mai ricatti da nessuno. Ho dato la mia disponibilità per il bene della città. Ho abbandonato il mio lavoro ed anche la mia famiglia: ho una mamma di 91 anni che prima vedevo quotidianamente nonostante abiti a 200 metri dal comune; questo sta a significare che io ci sto mettendo tutta la determinazione, tutto l’entusiasmo”.

“Bisogna affrontare le questioni con la dovuta responsabilità e questo è quello che chiedo a tutti. Sono qui per amministrare. Amministrare Aversa, questo è il compito di tutti coloro che si candidano e vengono eletti”.

“Se ci sono figure che vogliono operare con dei vecchi schemi, non fa per me. Questo sarà oggetto di un chiarimento al prossimo incontro con la mia maggioranza. Credo che già ieri sera in 10 minuti ci siamo chiariti bene e chi doveva essere il destinatario di questo messaggio l’ha ricevuto bene”.

“In questo sei mesi pensavo di dare di più. Devo capire bene le intenzioni della squadra e capire se ci può essere una condivisione di intenti; però ci sono i presupposti per poter continuare l’attività amministrativa”.

VEGLIONE CAPODANNO ANNULLATO

“Lo spettacolo di fine anno poteva essere un evento importante per la città di Aversa, per tutto il territorio ma dagli incontri che ho avuto in Prefettura è stata chiesta prudenza così come sottolineato dalle forze dell’ordine, ciò mi hanno indotto a dare priorità all’incolumità dei cittadini e alla sicurezza di tutti anche valutando ciò che si è verificato nei giorni precedenti. Una decisione maturata e condivisa con tutta l’amministrazione”.

di Anzia Cardillo