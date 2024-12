Il consigliere Massimo Palazzo, esponente del gruppo “Immagina Aversa”, attacca duramente la consigliera Adele Ferrara, presidente della Commissione Bilancio, chiedendone le dimissioni immediate per quello che definisce un comportamento “inaccettabile e dannoso” per l’amministrazione comunale e la città di Aversa.

“Un paradosso istituzionale”

Palazzo ha puntato il dito contro l’assenza di Ferrara durante le votazioni sul bilancio, uno strumento cruciale per l’attività amministrativa. “È inaudito che la presidente della Commissione Bilancio non si presenti in aula su una questione di tale importanza. Questa situazione rappresenta un paradosso istituzionale e una mancanza di rispetto verso il consiglio e i cittadini.”

Il consigliere rincara la dose: “Se Adele Ferrara non è in grado di assumersi le responsabilità del suo incarico, si dimetta immediatamente. Non è accettabile che chi ricopre un ruolo così delicato tradisca il mandato istituzionale che le è stato affidato.”Un gesto scorretto e destabilizzante verso il sindaco

A rendere ancora più grave la posizione della Ferrara è stato il suo comportamento durante la seduta consiliare di ieri, quando, dopo l’intervento della consigliera Imma Lama, ha abbandonato l’aula, facendo cadere il numero legale. “Quello di Ferrara è stato un gesto gravissimo e irresponsabile – ha dichiarato Palazzo – una scorrettezza inaudita non solo verso il sindaco, ma anche verso l’intera maggioranza. Il tema in discussione era la cittadinanza onoraria, un argomento di alto valore simbolico per Aversa, e la sua scelta di andarsene ha compromesso il lavoro del consiglio. Questo comportamento mina la credibilità di tutta l’amministrazione comunale.”

Il consigliere conclude con un appello: “È arrivato il momento di fare chiarezza. Aversa ha bisogno di responsabilità e rispetto per le istituzioni. Se Ferrara non è in grado di onorare il ruolo che ricopre, si faccia da parte.”