Aversa. ‘Papà si stanno baciando’: picchiato con lo sfollagente

Padre di famiglia picchiato con lo sfollagente dopo l’osservazione del figlio. È accaduto la sera del 24 dicembre in piazza Marconi ad Aversa.

Una famiglia – padre, madre, due bambini – si stavano recando a piedi a casa di parenti in piazza Marconi ad Aversa per festeggiare la Vigilia di Natale.

Nel percorrere la piazza, uno dei bambini ha notato una coppia baciarsi e poi ha esclamato verso il padre: “Papà, papà si stanno bacando”.

Il ragazzo della coppia, forse infastidito, ha reagito in malo modo: dapprima ha minacciato violentemente il padre del ragazzino mostrando e puntandogli la pistola, poi lo ha colpito con un pugno.

Successivamente il ragazzo che non aveva finito la sua ‘missione violenta’, si avvicinato all’auto, e prendendo uno sfollagente si è qualificato come un poliziotto della Polizia Penitenziaria – originario di Lusciano – e in servizio presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

Potrebbero esserci dubbi sulla qualifica da ‘agente penitenziario’ in quanto non giustificherebbe lo sfollagente in auto.

La vittima ha ovviamente sporto denuncia ed adirà per via legali.

L’aggressione è stata ripresa dalle telecamere poste in zona.

Ad Aversa, la notizia ha scatenato forse indignazione; questo fatto si aggiunge alla lite avvenuta – sempre il 24 sera – in via Roma.