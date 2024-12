Nel vicoletto che unisce via Seggio alla villa comunale, un gruppo di ragazzi aggrediti in malo modo: è quanto accaduto ad Aversa (CE) nella notte fra sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre.

Stando alla ricostruzione fatta da Rossella Raio – con voce ancora tremante -, la mamma di uno dei due ragazzi pestati dal branco la scorsa notte “prima li hanno provocati e poi li hanno picchiati, in dieci contro due, senza motivo”.

LA VICENDA

“A mio figlio hanno rotto il setto nasale, mentre l’amico ha un piede fratturato. Poteva diventare una tragedia”. A ricostruire l’accaduto è Carmen Pommella, attrice e direttrice artistica dell’Associazione Musidantea 2.0.

“I ragazzi avevano appena finito le prove di teatro, era circa mezzanotte, e sono andati a mangiare un panino in zona Seggio ad Aversa. All’improvviso si avvicina una persona che strappa di mano una bottiglia di birra a uno dei ragazzi e gliela tira addosso, non contento spintona l’altro ragazzo. A quel punto li avvisa ‘è meglio che ve ne andate’. Immediatamente vengono accerchiati e pestati da dieci persone, davanti agli occhi delle fidanzate”.

“UNA SCENA TERRIBILE”

“E’ stata una scena terribile, sono ancora tutti molto provati. Aversa è un territorio difficile, nei fine settimana raccoglie il peggio della provincia. Non ci sono controlli e la città è in mano a criminali e violenti che pensano di fare ciò che vogliono. I nostri ragazzi sono stati picchiati senza motivo, non è la prima volta. Quanti ancora dovranno subire la stessa sorte? Ci sentiamo inermi e indifesi”.

“AVERSA IN MANO AI VIOLENTI”

“Aversa è sotto scacco dei violenti. Continuano a consumarsi delitti orribili nell’indifferenza generale. Bisogna reagire con forza. I giovani non possono vivere con la paura di essere aggrediti senza ragione mentre mangiano un panino con gli amici. Siamo di fronte a una deriva di violenza senza fine. Dopo i terribili accadimenti di Sorrento, dove un ragazzo è stato ridotto in fin di vita, pestato da sei persone. Ora Aversa. E’ il momento di rispondere colpo su colpo, senza dare tregua a chi vuole trasformare le nostre strade in un far west senza regole”. Questo quanto dichiarato da Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra.