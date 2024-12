Aversa. Santulli denuncia: “‘furto’ di strisce gialle”

Non vi è stato alcun ripristino delle strisce gialle per la fermata degli autobus per i disabili e del posto riservato al carico e scarico: è la denuncia fatta dal Centro Riabilitazione ‘Cinzia Santulli’ – sito in via Raffaello ad Aversa – in una lettera inviata al Comando della Polizia Locale e al Sindaco Matacena.

Il centro sanitario ribadisce la denuncia contro la ditta delle strisce blu ad Aversa, che “approfittando del rifacimento della strada – si legge nella nota a firma del legale rappresentante dr.ssa. D’Aniello – si è impossessata dei suddetti posti, sottraendoli ai bisogni dei disabili e apponendo nuove strisce blu”.

“Oltre al danno anche la beffa perché stanno ‘lucrando’ su posti non contrattualizzati. I nuovi padroni della Città, impuniti ed impunibili. Attendiamo che quanto prima la situazione possa essere sistemata”, conclude la lettera a firma del legale rappresentate del Centro Santulli.

Già nei giorni anche l’ex consigliere comunale di Aversa, l’on. Prof. Paolo Santulli, aveva inviato una lettera agli organi comunali competenti.

LE STRISCE GIALLE

Le strisce gialle, che comunemente vediamo su marciapiedi, strade e aree di parcheggio, rappresentano uno dei segnali stradali più importanti per la regolamentazione del traffico e la sicurezza di pedoni e automobilisti. Sebbene possano sembrare solo un elemento decorativo o poco rilevante nel panorama della segnaletica stradale, le strisce gialle svolgono una funzione cruciale in molte situazioni quotidiane.

LE REGOLE DELLE STRISCE GIALLE

In genere i colori delle strisce di delimitazione degli stalli di sosta sono bianco per gli stalli di sosta non a pagamento, blu per gli stalli di sosta a pagamento e giallo per gli stalli di sosta riservati.

Gli stalli di sosta riservati (strisce gialle) devono portare l’indicazione, mediante iscrizione o simbolo, della categoria di veicolo cui lo stallo è riservato.

Per esempio gli stalli di sosta riservati alle persone disabili devono essere delimitati non soltanto dalle strisce gialle, ma devono riportare sulla pavimentazione l’apposito simbolo che rappresenta la disabilità e devono essere affiancati da uno spazio libero necessario per consentire l’apertura dello sportello del veicolo nonché la manovra di entrata e di uscita, oppure per consentire l’accesso al marciapiede.

STRISCE GIALLE: SANZIONI

Chi parcheggia sulle strisce gialle senza esserne autorizzato rischia una multa da 25 a 100 euro per i ciclomotori e i motocicli e da 42 a 173 euro per le auto e i restanti veicoli.

Tuttavia se gli stalli gialli sono riservati alle persone disabili la multa è da 80 a 328 euro per i ciclomotori e i motocicli a due ruote e da 165 a 660 euro per le auto e i restanti veicoli + la perdita di 4 punti patente.

Le sanzioni si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.