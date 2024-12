Tramite lo sportello “La tua segnalazione” diversi lettori ci segnalano problemi di traffico e sicurezza in Via Montale e Via Amendola ad Aversa.

Ecco il messaggio di uno dei residenti:

“Carissima redazione, risiedo in questa strada – via Montale – da circa 30 anni. La nostra strada, dalle caratteristiche di tipo residenziale, parte da Viale Kennedy sul tratto di Via E. Montale e segue poi su Via G. Amendola con una conformazione a ‘C’ e ritorna nuovamente sul viale. È sempre stata una strada tranquilla con un doppio senso di circolazione, sebbene l’immissione a sinistra (direzione Ospedale) su Viale Kennedy lato Via Amendola (Scuola De Curtis) non sia possibile per la presenza di un cordolo spartitraffico”.

“Recentemente, un grande magazzino di prodotti surgelati, si è insediato in un locale sotto un condominio, che una volta ospitava un negozio di materiali elettrici che era perfettamente integrato nel tessuto urbano del luogo. Questo nuovo magazzino, com’è noto, attira una clientela molto numerosa, che parcheggia le proprie auto in ogni dove, rendendo impossibile il transito nel viale di casa”.

“Questo causa frequenti ingorghi e un notevole inquinamento acustico. Inoltre, in caso di emergenza, come l’intervento di un’ambulanza, la situazione diventerebbe insostenibile, visto anche le auto in sosta selvaggia da parte degli avventori degli attigui uffici delle Poste Italiane”.

“Sono molto preoccupato che questa situazione possa degenerare in conflitti tra i residenti e i clienti del magazzino, data la frustrazione crescente per i disagi quotidiani e quindi per evitare che si verifichino liti o tensioni, propongo di rendere l’entrata da via Montale a senso unico e di interrompere lo spartitraffico in uscita da Via Amendola in modo che il transito dalla strada possa avvenire sia verso destra che verso sinistra. Credo che queste modifiche possano migliorare significativamente la circolazione e la sicurezza nella nostra strada”.

“Chiediamo all’amministrazione comunale di Aversa ed agli assessori competenti di intervenire quanto prima”.