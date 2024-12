“È inconcepibile quello che sta accadendo nella nostra città. Da giorni, davanti alla scuola pubblica De Curtis, sono abbandonate a terra siringhe usate, in una scena di degrado che sembra essere accettata come “normale” dalle istituzioni. È questa l’immagine che vogliamo dare di Aversa? È questa la tutela che vogliamo garantire ai nostri figli?”.

A denunciarlo, tramite nota stampa, il consigliere comunale PD Marco Girone.

“Dove sono l’assessore all’Ambiente e l’amministrazione comunale? L’assessore all’Ambiente, Olga Diana, sembra non aver compreso il proprio compito. È inaccettabile che, davanti a una situazione così grave, non ci sia stata un’immediata azione di bonifica e una programmazione efficace per evitare episodi simili in futuro”.

“La mancanza di iniziativa, visione e spirito di responsabilità da parte dell’assessore all’Ambiente è evidente. Il sindaco, che ripete continuamente di essere qui per amministrare, ha capito che il suo assessore è totalmente inadeguato a ricoprire questo ruolo? È il momento di intervenire, non solo per salvaguardare l’ambiente ma anche per garantire la sicurezza dei cittadini, specialmente dei più giovani”.

“Questa situazione non è solo il frutto di un episodio isolato, ma l’ennesima dimostrazione della totale assenza di programmazione e controllo sul territorio. Dove sono i piani di pulizia e manutenzione? Dove sono le iniziative di sensibilizzazione e prevenzione?”.

“La salute e la sicurezza pubblica non possono aspettare. Non c’è spazio per la superficialità o per la lentezza burocratica. Servono azioni immediate e concrete”.

“Chiediamo al sindaco di Aversa di assumersi le proprie responsabilità e di intervenire con urgenza. Serve una gestione competente e responsabile del settore ambientale. Non è più tollerabile che episodi simili continuino a verificarsi, mettendo a rischio la sicurezza e il decoro della nostra città”.