Aversa. Unico dipendente in ferie: ufficio anagrafe chiuso

“Ufficio Anagrafe ancora chiuso. L’unica certezza è che si moltiplicano i disservizi per i cittadini di Aversa “.

A denunciarlo, tramite nota stampa, il consigliere comunale di minoranza – in quota Forza Aversa – Dino Carratù.

“Mentre il dipendente è stato costretto a consumare le ferie e quindi sarà assente fino al 31 dicembre, i cittadini sono impossibilitati a far valere i propri diritti. Non solo è impossibile avviare le pratiche per un cambio di residenza, ma giacciono incompiute anche quelle avviate e istruite”.

“Questa mattina – continua Carratù – ho raccolto le lamentele di una madre in stato di gravidanza che ha avviato la procedura del cambio di residenza ed essendo prossima al parto si è preoccupata di sapere se il nascituro avrà diritto a una residenza definitiva. Richiesta legittima nel 2025, in una città – come Aversa – che vuole candidarsi a capitale della cultura“.

“Ciò che desta sconforto è la mancanza di programmazione perché certamente non è cosa nuova la situazione di criticità in cui versa la macchina amministrativa dal punto di vista del personale”.

“Intanto si fa finta di non vedere, ci si permette il lusso di tenere chiusi interi settori (tra cui l’ufficio tributi, l’ufficio acquedotto, il Suap, oltre all’anagrafe e stato civile) piuttosto che trovare soluzioni. Pivelli in confusione (alias dilettanti allo sbaraglio)”.