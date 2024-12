Bimba mangia piatto di gnocchi al ristorante e muore

Una bambina di nove anni è morta a Roma probabilmente per un choc anafilattico o una reazione allergica dopo aver mangiato gli gnocchi al ristorante.

Poco dopo essere tornata a casa, ha iniziato subito a stare molto male: presentava spasmi violenti, nausea, vomito e anche difficoltà respiratorie.

I fatti risalgono a giovedì scorso.

Sono stati immediatamente chiamati i soccorsi ma la corsa in ospedale non è servita per salvarla.

Prima è stata portata dall’ambulanza al Casilino, dove è arrivata in arresto cardiaco ed è stata rianimata.

Poi il trasferimento al Gemelli, vista la gravità della situazione, ma la bambina ci è arrivata in fin di vita.

A quanto si apprende, prima di andare a mangiare al ristorante la bambina quella mattina aveva fatto alcuni accertamenti medici, tra cui una spirometria (che serve a controllare la funzionalità dei polmoni). Poi, insieme ai genitori, era andati a pranzo fuori prendendo un piatto di gnocchi.

Il locale dove la famiglia ha pranzato sarà sottoposto a controlli e in particolare verrà verificato il rispetto delle norme sulla segnalazione degli allergeni.

Gli inquirenti cercheranno di capire cosa possa essere successo e ci possano essere responsabilità in questa tragedia.

Lo scorso 24 ottobre, sempre a Roma, una turista inglese di 14 anni è morta dopo aver mangiato un dolce in un ristorante della Capitale. In quel caso, l’ingrediente letale erano state le arachidi, non dichiarate nel menu.