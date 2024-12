Bimbo travolto da carro di carnevale, assolta la madre

Assolta dalla accusa di omicidio colposo, perché il fatto non costituisce reato, la madre di Gianlorenzo, il bimbo di due anni e mezzo morto a marzo 2019 a Bologna dopo essere caduto da un carro di Carnevale.

La procura aveva chiesto una condanna a 4 mesi.

Nel processo in primo grado, il giudice Filippo Ricci ha assolto anche il collaudatore del carro, per non aver commesso il fatto.

Condannati a un anno e quattro mesi, con pena sospesa, gli altri due imputati, sempre per omicidio colposo: il responsabile del Comitato per le manifestazioni petroniane organizzate dalla Curia di Bologna, e il presidente di allora del Comitato organizzatore del Carnevale.

Per entrambi la Procura aveva chiesto una pena di 8 mesi.

LA VICENDA

Il bambino cadde da un carro mascherato, durante la sfilata di carnevale in corso nel centro di Bologna lo scorso 9 marzo 2019.

L’incidente avvenne poco prima delle 15 in via Indipendenza. Sul posto il 118, con ambulanza e auto medica, e le forze dell’ordine. Il piccolo, portato all’ospedale Maggiore di Bologna, poi morì.

Il bimbo di due anni e mezzo era sul carro insieme alla madre per poi scivolare. La sfilata fu successivamente annullata.