Bollette luce e gas, dal 2025 nuove regole sulla comunicazione degli aumenti

Se i cambiamenti delle condizioni contrattuali o i rinnovi con aumento del prezzo non vengono comunicati nei tempi e nei modi previsti, questi non potranno essere applicati. La fornitura deve perciò continuare alle condizioni precedenti. Il cliente ha inoltre diritto a un indennizzo automatico di 30 euro in caso di variazione comunicata in ritardo. Infine, l’Arera ha stabilito che deve essere ora il venditore – non l’utente – a provare di aver inviato e fatto recapitare le comunicazioni.