Casaluce. Brindisi di fine anno della Pro Loco in piazza

A Casaluce vigilia di Capodanno con Panettone e Spumante per tutti, verso una città cardio-protetta.

La Pro Loco di Casaluce “Casaluci” APS, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Casaluce, alle ore 10:30 del 31 dicembre, brinderà in piazza Falcone (via Circumvallazione, ndr) e donerà un defibrillatore alla Polizia Municipale di Casaluce.

La mattinata sarà allietata da giochi, animazione per i più piccoli, musica, balli, baby dance, teatrino, maschere, trucco per i bambini e tanto tanto divertimento per tutti.

Durante il brindisi per il saluto al Vecchio Anno e gli Auguri di buon auspicio per l’Anno Nuovo, il Presidente della Pro Loco donerà un defibrillatore alla Polizia Municipale, con tanto di dimostrazione pratica da parte del socio della Pro Loco Dott. Salvatore Stabile, formatore nazionale dell’Associazione Re-Heart, che ha provveduto a formare anche la Polizia Municipale di Casaluce nello scorso mese di marzo.

“Come sempre, ci ritroveremo di nuovo tutti in piazza per lo scambio di Auguri di Fine Anno – commenta il Presidente della Pro Loco Antonio Macchione – quest’anno è stata scelta la rinnovata piazza Falcone e sarà una mattinata di grande divertimento ma anche di grande utilità con lezioni salvavita”.