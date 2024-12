Ck Street Dance di Aversa premiata al Vesuvius Film Festival

Nella quinta edizione del ‘Vesuvius Film Festival’, la rassegna nazionale cinematografica che mira a dare visibilità a opere di registi ed artisti sia indipendenti che professionisti e promuovere la cultura dell’immagine, premiata la città di Aversa grazie alla CK Street Dance.

A Villa Campolieto in quel di Ercolano (NA), la scuola del poliedrico Alfredo Ruffo ha ricevuto il riconoscimento ‘miglior video musicale 2024’ per aver ideato e diretto il video dal titolo ‘Made in Naples’ (con il supporto artistico dei suoi maestri e quello dei 200 ballerini), girato dal regista ed attore Rammairone.

‘Made in Naples’ è un viaggio scenografico che rappresenta le più belle città campane da Capri a Positano; da Napoli ad Aversa passando per Pozzuoli ed Ischia ecc..

Alla premiazione erano presenti – oltre allo stesso Ruffo – anche il regista Rammairone e la ballerina Elena Cioce, ballerina storica della Ck Street Dance che ha a rappresentato tutti i dancers.

L’ennesimo premio per la Ck Street Dance di Aversa conferma ancora una volta la genialità creativa di Alfredo Ruffo.

LA CK STREET DANCE

Dal 2003 ad oggi, la Ck Street Dance di Alfredo e Paola Ruffo ha avuto la fortuna di avere tanti ballerini, tante vittorie, tanti spettacoli, tanti numeri uno, tanti stili diversi: hip hop, house, locking, popping, break dance, waacking voguing, dancehall, contemporaneo, afrodance.

22 ANNI TRA AVERSA E L’ITALIA

22 anni di storia, sempre sulla cresta dell’onda, portando a casa tanti premi esibizioni televisivi, vittorie e primati, si è visionato la collaborazione con il brand Dolce & Gabbana per il Preta Porté milanese e per i 30 anni a Napoli, il video della Tim che ha portato oltre un milione di visualizzazioni, che gli è valso il premio gran galá ‘larampa10’ di Stefano Montone, spettacoli televisivi con Gaetano Gaudiero, le notti bianche a Napoli, collaborazioni con tante scuole e accademie, cantanti melodici ,pubblicità, testimonial al danza in fiera a Firenze, insomma un vero trionfo partenopeo.