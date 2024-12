Colpo Udinese al “Franchi”, Fiorentina ancora ko

FIRENZE (ITALPRESS) – L’Udinese espugna il Franchi dando una grande ridimensionata alle ambizioni europee della Fiorentina. Decisiva la fase iniziale del secondo tempo quando prima Lucca e poi Thauvin trovano le reti che consentono agli uomini di Runjaic di portare a casa la vittoria per 2-1. I viola, che avevano iniziato in discesa la gara, compiono l’errore di non chiuderla e dopo lo svantaggio non hanno nè la forza, nè la lucidità per riagguantarla. I friulani di contro offrono una prova maiuscola, soprattutto col proprio attacco con la rete di Thauvin davvero molto bella e Lucca che ha dominato nella fase aerea.

Come detto, i padroni di casa trovano subito il vantaggio grazie a un calcio di rigore assegnato con l’ausilio dell’intervento Var per fallo di Christensen su Sottil. Dal dischetto Moise Kean mette a segno il suo quindicesimo centro stagionale fra coppe e campionato. I viola nella prima fase hanno il dominio del possesso ma pochi sono i palloni che arrivano al proprio centravanti che si trasforma così in assist men per Colpani al 17′ ma l’esterno vede il proprio colpo di testa deviato in angolo. Gli ospiti puntano molto sul gioco sulle fasce venendo limitati a centrocampo dalla coppia Cataldi-Adli ma costruiscono poco in area gigliata. L’Udinese pareggia però già al 4′ della ripresa sfruttando un errore in disimpegno di Ranieri con Ekkelenkamp bravo a servire Lucca che fulmina De Gea. Il centravanti dei friulani poco dopo non fa doppietta con una splendida rovesciata che si stampa sul palo. Il vantaggio degli uomini di Runjaic è solo rimandato di poco perchè al 57′ Thauvin sorprende De Gea con un sinistro dal limite dell’area. La risposta di Palladino è un doppio cambio: fuori Adli e Beltran, dentro Mandragora e Gudmundsson. La grande chance per il pareggio ce l’ha Kean al 63′ ma l’attaccante viola non inquadra la porta, sfortunati poi i viola su un colpo di testa del subentrato Kouame al 75′ non deviato sempre da Kean su uscita di Sava. Nel finale, tranne un gran numero di calci d’angolo collezionati dagli uomini di Palladino e una conclusione debole di Ikonè, poche sono le sofferenze nell’area dell’Udinese e così alla fine il settore ospiti può fare festa, mentre per i gigliati sarà un Natale amaro.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).