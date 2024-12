La scelta dei gioielli per una donna può essere un compito divertente ma anche impegnativo. Come si può facilmente immaginare, non si tratta solo di una questione di estetica, dal momento che sono parecchi i fattori che intervengono nella decisione.

Molto dipende, ovviamente, dal tipo di accessorio su cui si decide di puntare: dalle collane ai bracciali, dagli orecchini ai ciondoli, i dettagli che meritano di essere valorizzati sono molteplici.

Rubinia e i gioielli su misura

Di certo, è importante poter contare su un produttore di gioielli di comprovata qualità. Da questo punto di vista, Rubinia non ammette rivali: il marchio, infatti, è da lungo tempo una garanzia di affidabilità. Presente online con un servizio accurato e meticoloso, questo brand consente ai propri clienti di scegliere fra numerose proposte che si fanno apprezzare per qualità ed eleganza: una testimonianza della bellezza di ciò che è artigianale e può essere personalizzato.

Guida alla scelta delle collane

Per la scelta di una collana non si può far altro che lasciarsi guidare dal senso estetico personale. Chi predilige uno stile minimal, per esempio, deve propendere per un accessorio dalle linee pulite, mentre chi non ha paura di osare può puntare su una collana etnica, magari anche di dimensioni importanti, piena di colori e appariscente.

Così come ogni altro gioiello, anche una collana ha le carte in regola per contribuire a esprimere il mood e la personalità di chi la indossa: aspetti da tenere in considerazione in fase di scelta. Per quanto riguarda le dimensioni e la lunghezza, ci si deve basare sulle caratteristiche del collo e della scollatura.

Un accessorio con una costruzione oversize, come si può facilmente intuire, è sconsigliata a una donna che ha un collo minuto e molto esile. D’altro canto, piccoli charms non vanno bene per una persona con linee robuste.

Cosa sapere prima di comprare un bracciale

I bracciali da donna si distinguono rispetto alle collane perché garantiscono una maggiore versatilità. Proprio per questo motivo risulta più semplice adattarsi alle varie esigenze.

Di qualunque tipologia sia, un bracciale conferisce un tocco originale al look in cui viene integrato, e tende a influenzare il mood di chi lo indossa, pur non offrendo una connotazione definitiva del carattere della persona. Si può, insomma, osare, magari abbandonandosi a una scelta istintiva.

Si può trattare di una catena oversize o sottile, mentre per ciò che concerne i materiali la scelta può spaziare dal metallo alla pelle. Il mercato attuale propone bracciali in stile classico, rock, etnico, e non solo. L’importante è prendere una decisione oculata.

Quali sono gli orecchini migliori?

In previsione dell’acquisto di un paio di orecchini è opportuno effettuare le stesse considerazioni viste per la collana: stiamo parlando, infatti, di accessori che contribuiscono alla resa estetica del volto, e che quindi vengono notati da tutti.

Badare alla conformazione del viso è quasi un obbligo, in quanto gli orecchini devono essere in grado di valorizzare e di mettere in risalto i lineamenti.

Come procedere, allora? Un viso dai lineamenti abbastanza duri e dalla conformazione squadrata merita di essere incorniciato con cerchi hoop piuttosto grandi, in grado di illuminare tutto l’incarnato.

Invece, un viso affusolato e allungato va messo in risalto con degli orecchini a goccia, che si prolunghino verso il collo. Ancora, il volto arrotondato richiede dei cerchietti al lobo o comunque dei bottoni di dimensioni contenute.

Gli anelli

Infine, ecco i consigli da tenere a mente per la scelta degli anelli, soprattutto in vista di un regalo. In questo caso, il rischio più significativo che si corre è quello di sbagliare la taglia.

Che si tratti di un anello di fidanzamento o di un accessorio scelto per un’altra ricorrenza, è bene puntare su un gioiello di tipo monosize: vuol dire senza misure.

Si tratta, in sostanza, di anelli che non hanno taglia, e che hanno la capacità di vestire e decorare la mano grazie a un design molto elegante e al tempo stesso originale.

L’estetica di un anello è sempre correlata a significati simbolici, che proprio per questo motivo devono essere studiati e analizzati con la massima cura. Solo così si può essere certi di effettuare un acquisto davvero indovinato.