Conte “A Grillo abbiamo risposto con la democrazia”

ROMA (ITALPRESS) – “Qui non c’è posto solo per chi ha visto le proprie proposte affermarsi: questa è la casa di tutti, anche di chi aveva proposte diverse o non ha partecipato al processo costituente. Da parte nostra è importante un atteggiamento costruttivo da parte di tutti, purchè sia predisposto al dialogo e non agli insulti”. Lo afferma il leader del M5s Giuseppe Conte in diretta Facebook. “Abbiamo bisogno di chi la pensa diversamente, per raccogliere battaglie che non abbiamo ancora combattuto – aggiunge Conte, – non è più l’epoca delle cacciate, delle espulsioni dopo un post scriptum o delle decisioni padronali di espellere a tappeto: tutti devono sentirsi a proprio agio per dare un contributo, è impossibile che vi sia un’unanimità di consenso o idee. Il nostro garante ci ha chiesto di rivotare senza alcuna motivazione e, nonostante una maggioranza di votanti già raggiunta, abbiamo risposto con la democrazia e l’esito del voto lo conosciamo: sono rimasto sorpreso dalla reazione di Grillo, successivamente sono subentrati delusione e rammarico. Ci eravamo visti l’ultima volta dopo le elezioni europee e gli avevo preannunciato l’intenzione di un processo costituente: i suoi attacchi e i tentativi espliciti di sabotare il processo costituente mi hanno sorpreso”.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).