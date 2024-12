Cosa regalare a un amico appassionato di cura della bellezza?

Eccoci, come ogni anno, nel pieno della corsa ai regali di Natale. Come sempre, tra i dubbi che assillano la mente rientrano quelli relativi alla scelta di doni capaci di toccare davvero il cuore del destinatario.

Come ottenere questo risultato? Facendo riferimento in maniera estremamente specifica ai gusti e alle passioni di chi riceverà il presente.

Alzi la mano chi, per esempio, non ha un amico o un’amica con una grande passione per la cura della bellezza!

Quasi tutti conoscono qualcuno che non può fare a meno di prendersi cura di sé. Bene! Nelle prossime righe, abbiamo raccolto alcuni consigli di regali di Natale che si prestano bene a queste circostanze.

Consulenza con un medico estetico

La medicina estetica rappresenta, ormai da anni, un espediente per accompagnare il tempo che passa, valorizzando le peculiarità di ogni viso e di ogni corpo, evitando di stravolgere. Tutto questo è possibile grazie all’utilizzo di materiali biocompatibili e riassorbibili. Ciò vuol dire che i risultati sono temporanei.

La consulenza con un medico estetico può rivelarsi la scelta giusta sia per attenuare i primi segni dell’invecchiamento, sia per intervenire su quegli inestetismi che sono frutto di fattori legati allo stile di vita, come per esempio il fumo, la cattiva alimentazione, l’esposizione eccessiva alla luce blu dei dispositivi.

Regalarla a Natale è un’ottima idea per sorprendere una persona che ama prendersi cura della sua bellezza e che, grazie alla medicina estetica, potrà finalmente iniziare a gestire molte piccole problematiche con effetti impossibili da ottenere con i soli prodotti cosmetici.

Cosmetici alla cannabis

Negli ultimi anni, l’attenzione della cosmetica si è rivolta tantissimo verso ingredienti speciali che permettono di conciliare sostenibilità ambientale e alto livello di efficacia.

Questo è il caso, per esempio, della cannabis, pianta amica dell’ambiente per via della sua resilienza – è una specie capace di crescere dove altre, invece, fanno molta fatica – della capacità di purificazione del suolo dai metalli pesanti e per la necessità di risorse naturali più contenute rispetto a quelle richieste da altre specie.

Tra i suoi metaboliti, il CBD – o cannabidiolo – si distingue in particolare per l’alto potere antiossidante e per le proprietà antinfiammatorie, tutti benefici dovuti al suo essere in grado, di base, di interagire con i recettori del sistema endocannabinoide, un reticolo meravigliosamente complesso di vie di comunicazione biologiche tra cellule.

L’azione del CBD è ovviamente coadiuvata – come è chiaro dando un’occhiata alle proposte di e-commerce famosi come CBWEED, noto per l’ampia sezione dedicata alla bellezza – dai benefici di altri ingredienti naturali.

Giusto per citare due esempi, chiamiamo in causa la camomilla e la rosa, nota per la sua efficacia lenitiva.

Dermopigmentazione delle sopracciglia

Il disegno delle sopracciglia è decisivo per l’armonia delle linee del viso. Grazie alla dermopigmentazione delle sopracciglia, tecnica di trucco semipermanente, è possibile definirle e riempire i vuoti, il tutto grazie a un trattamento indolore che si basa sull’introduzione di pigmenti nel derma.

Il tutto avviene attraverso il ricorso a uno strumento che, visivamente, ricorda una penna.

Si parte tutto con uno studio delle proporzioni del viso, step nel corso del quale si procede pure alla scelta del colore dell’inchiostro. Quest’ultimo viene introdotto più profondamente rispetto a quanto non si faccia con il microblading, che prevede, tra i vari step del trattamento, una parentesi in cui l’operatore procede a una blanda dermoabrasione.

Il costo della procedura è di diverse centinaia di euro, ma i risultati durano per anni e cambiano notevolmente l’estetica del viso.

Prima di acquistare il regalo, è bene accertarsi che la persona che effettua il trattamento sia qualificata e richiedere la visione di una gallery del prima e dopo dei lavori fatti, esaminando anche recensioni verificabili (per esempio attraverso testimonianza video).