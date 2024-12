Drogata ed ubriaca aggredisce con violenza fratello e poliziotti

All’alba della mattina di domenica la Centrale Operativa della Questura di Bolzano inviava una Pattuglia della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato in via Siemens, presso il “Circolo Arci Domenicano”, in quanto era segnalato essere in corso una furiosa lite tra un uomo ed una donna, sfociata poi anche in una vera e propria colluttazione fisica.

Giunti in pochi attimi nel parcheggio del Circolo, i Poliziotti notavano una giovane donna – in seguito identificata per tale B. A. 22enne bolzanina già gravata da precedenti penali e/o di Polizia per i reati di lesioni personali, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale, false attestazioni, furto con destrezza e danneggiamento – inveire violentemente contro alcune delle persone presenti; in particolare, la ferocia dell’esagitata era rivolta al fratello di lei ed alla sua fidanzata, entrambi presenti ed increduli per quanto stava avvenendo.

Noncurante della presenza della Polizia, visibilmente alterata dall’assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti, la 22enne si scagliava dapprima contro un gruppo di clienti del Circolo, per poi iniziare a sferrare calci, schiaffi, graffi e pugni nei confronti degli Agenti intervenuti, riuscendo anche a strappare le Uniformi a due di essi.

Vista l’impossibilità di bloccare la sua condotta violenta, B.A. veniva fatta salire sull’autovettura di servizio e accompagnata in Volante negli Uffici della Questura, ove la donna, furibonda ed incontenibile, proseguiva con atteggiamenti violenti e minacciosi.

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria B. A. veniva tratta in arresto per il reato di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In considerazione di quanto accaduto e dei precedenti emersi a suo carico, il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori ha emesso nei confronti della donna la Misura di Prevenzione Personale dell’Avviso Orale di Pubblica Sicurezza ed il Divieto di Accesso per 2 anni (c. d. “DASPO WILLY”) agli Esercizi Pubblici del Capoluogo.