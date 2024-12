Emiliano riceve Pillinini “Le sue vignette hanno scandito la storia d’Italia”

BARI (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha ricevuto il disegnatore, pittore e giornalista Nico Pillinini. Dal 1983 Pillinini collabora con la Gazzetta del Mezzogiorno, giornale sul quale appaiono quotidianamente le sue vignette satiriche.

“Una persona straordinaria, una poesia vivente – ha dichiarato Emiliano -. Nico esprime una dolcezza ironica, qualche volta graffiante, che con le sue vignette ha scandito la storia della nostra regione, ma anche la storia d’Italia. Ha ricevuto riconoscimenti prestigiosissimi, come il premio internazionale della satira politica di Forte dei Marmi, una specie di Oscar del vignettismo mondiale. Lui è originario di Taranto, città a me è cara per tanti motivi. L’ho ringraziato per questa visita. Mi ha portato delle vignette autentiche, disegnate a mano per me. Gli ho detto che serviranno come ricordo ai miei nipoti”.

Al termine dell’incontro, c’è stato lo scambio degli auguri. “Sono molto felice di avere conosciuto di persona il presidente Emiliano – ha detto Pillinini – un uomo di spirito e di ironia”.

