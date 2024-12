Expo Osaka, dalla Regione Lazio un nuovo bando dedicato alle imprese

POMEZIA (ROMA) (ITALPRESS) – La Regione Lazio ha presentato questa mattina il nuovo bando dedicato alle imprese che parteciperanno alla settimana del Lazio a Expo Osaka 2025, in programma dal 17 al 24 maggio 2025, presso lo spazio espositivo regionale allestito all’interno del padiglione riservato all’Italia. Lo stand, disegnato dall’architetto Mario Cucinella, è una rilettura in chiave moderna della Città Ideale del Rinascimento, con l’uomo al centro della società del futuro. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di promozione regionale del tessuto produttivo del Lazio sui mercati internazionali e, con una dotazione finanziaria di 500mila euro, mira a promuovere l’eccellenza produttiva del territorio in un contesto planetario, offrendo alle aziende la possibilità di rafforzare la loro presenza sui mercati esteri. L’incontro si è svolto presso il Comune di Pomezia con la partecipazione di Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio; Veronica Felici, sindaco di Pomezia; Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma; Massimo Tabacchiera, presidente Confapi Lazio, Antonino Laspina, assessore alle Attività produttive e all’Internazionalizzazione del Comune di Pomezia; Tiziana Vona, presidente di Area comprensoriale di Aprilia di Unindustria e Francesco Marcolini, presidente di Lazio Innova. Il bando è rivolto alle imprese con sede operativa nel Lazio, operanti nei settori manifatturiero o dei servizi di informazione e comunicazione, con un fatturato annuo compreso tra 5 e 50 milioni di euro e una quota di export pari ad almeno il 10% del fatturato totale. Tra i criteri di selezione, particolare attenzione è riservata a imprese con certificazioni di parità di genere e sostenibilità. Il finanziamento è a fondo perduto e copre fino a 10.500 euro per ciascuna impresa, includendo spese come voli, alloggi e trasferimenti, con un contributo forfettario di 3.500 euro per ogni partecipante (massimo tre per impresa).Inoltre, le imprese selezionate avranno l’opportunità di partecipare a incontri B2B organizzati in collaborazione con ICE e a workshop tematici promossi da Lazio Innova.“L’Expo rappresenta un’occasione unica per le nostre imprese di entrare in contatto con realtà straniere di primo livello, rafforzando la propria competitività sui mercati esteri e consolidando relazioni economiche con partner internazionali – ha detto Angelilli -. Durante la settimana che la vedrà protagonista a Osaka, la Regione Lazio presenterà le sue tradizioni culturali e le eccellenze tecnologiche attraverso un approccio che unisce l’eredità del passato con le prospettive future. L’obiettivo è mostrare il volto di una regione in crescita e innovazione, pronta a competere sui mercati globali e a rispondere alle grandi sfide contemporanee”.Il bando è aperto e le domande di partecipazione possono essere presentate sulla piattaforma GeCoWeb Plus fino al 24 gennaio 2025. “E’ una giornata importantissima. Da Pomezia parte questo lancio dei voucher per l’Expo 2025 di Osaka – ha sottolineato il sindaco Felici -. Ringrazio la Regione Lazio per la sua attenzione verso i territori, soprattutto per le zone industriali. In questo momento è importantissimo avere queste attenzioni verso il nostro territorio. Per Pomezia è importante perchè ha un avocazione industriale da tantissimi anni e stiamo cercando di riportare la città ai vecchi fasti, proprio grazie alla Regione che capisce le potenzialità di questo territorio”, ha concluso.

– foto spf/Italpress –

(ITALPRESS).