Nell’ambito di attività di indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord – Aversa, personale del Gruppo Guardia di Finanza di Aversa ha dato esecuzione, in data 5 dicembre, al decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente di disponibilità finanziarie per circa € 1.200.000 nei confronti di cinque persone e di una società di Gricignano d’Aversa (CE).

Gli indagati sono indiziati di aver posto in essere condotte volte ad accumulare debiti erariali e finanziari in capo ad una società operante nel settore del commercio all’ingrosso di pesce surgelato, per poi svuotarla dei beni e delle risorse economiche, che trasferivano ad altra impresa con la quale proseguivano l’attività, conducendo la prima al fallimento.

All’esito degli accertamenti, sono emersi – a carico dei prevenuti – indizi di reità in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, bancarotta da altre operazioni dolose, autoriciclaggio, false comunicazioni sociali e omessa dichiarazione dei redditi.

Alla società clone è stata, inoltre, contestata la responsabilità amministrativa da reato prevista dal Lgs. n. 231/2001.

L’indagine si innesta in un filone investigativo avviato da questa Autorità Giudiziaria su episodi di bancarotta ad opera di imprenditori che hanno società con sede nel relativo circondario.

Costante in questo settore l’impegno della Procura della Repubblica di Napoli Nord, in sinergia con la Guardia di Finanza, finalizzato a contrastare le economie illegali che inquinano il tessuto economico del territorio.