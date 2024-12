Irruppe a scuola e aggredì fidanzata: preso durante pranzo Natale

Nel settembre 2023 si sarebbe presentato nella scuola della sua fidanzata dell’epoca, minorenne, e dopo averla aggredita – sia verbalmente che fisicamente – le avrebbe preso il telefono prima di tornare a casa.

Raggiunto dal personale della polizia, fu arrestato in flagranza dopo aver tentato di resistere ai poliziotti e tornò in libertà poco dopo.

Ma il 20enne Eugenio Palermiti, nipote omonimo del boss del quartiere Japigia di Bari, per quella vicenda è stato arrestato di nuovo ed è ai domiciliari dal pomeriggio del 25 dicembre con le accuse di rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

L’ordinanza con cui Palermiti è stato messo ai domiciliari è stata emessa dal tribunale del Riesame di Bari, che ha accolto il ricorso della Procura. I fatti per i quali è stato arrestato avvennero in una scuola superiore, sempre nel quartiere Japigia.

In quell’occasione Palermiti, secondo gli investigatori, “non esitò a fare irruzione in un istituto scolastico, in pieno giorno e senza curarsi minimamente della presenza degli insegnanti e degli altri alunni, ostentando, così, la propria caratura criminale”. Il 20enne, dopo l’emissione del provvedimento, “aveva fatto perdere le proprie tracce, sottraendosi alla cattura”.

Ma gli agenti della squadra mobile di Bari lo hanno trovato e arrestato in casa, cogliendolo probabilmente di sorpresa durante il pranzo di Natale.

Di recente, Palermiti è stato coinvolto (come parte lesa) nell’episodio dell’omicidio di Antonia Lopez, la 19enne uccisa a colpi di pistola nella discoteca ‘Bahia’ di Molfetta (Bari) la notte tra 21 e 22 settembre.

Il 21enne finito in carcere per l’omicidio, Michele Lavopa, agli inquirenti raccontò di aver sparato per colpire proprio Palermiti – con cui Lopez aveva di recente iniziato una frequentazione – a causa di alcuni screzi avuti con lui in passato. Il 20enne rimase lievemente ferito nella sparatoria.