Italiani, tradizionalisti e patriottici… anche su Pornhub

Pornhub, la piattaforma leader mondiale dell’intrattenimento per adulti, ha rilasciato oggi il report annuale 2024 Year in Review, che presenta dati, statistiche di utilizzo e tendenze che hanno caratterizzato i gusti e le ricerche dell’anno che sta per concludersi, riflettendo i cambiamenti culturali e sociali che plasmano la società contemporanea.

ITALIA: TRA I PROTAGONISTI A LIVELLO GLOBALE

L’Italia si conferma all’8° posto per traffico su Pornhub,

Con il 91% degli utenti italiani che accede al sito tramite smartphone, il nostro Paese è perfettamente in linea con la tendenza globale verso i dispositivi mobili, mentre solo il 6% degli accessi avviene da desktop e il restante 3% da tablet.

AUMENTA IL PUBBLICO FEMMINILE

Una delle novità più interessanti riguarda la crescente presenza femminile sul sito: le visitatrici italiane ora rappresentano il 29% del traffico, con un aumento di 3 punti percentuali rispetto al 2023. Questo significa che, in Italia, più di 1 visitatore su 4 è donna, seguendo il trend globale di aumento delle visite femminili: attualmente, infatti, le donne costituiscono il 38% degli utenti a livello mondiale.

ITALIANI, TRADIZIONALISTI E PATRIOTTICI

In Italia, i 5 termini più cercati nel 2024 rispecchiano quelli del 2023, evidenziando una sorprendente coerenza nei gusti degli utenti. Il termine “italiano” domina la classifica con un ampio margine, confermandosi il preferito in assoluto.

Seguono “milf”, “amatoriale italiano”, “hentai”, e “lesbian”. In particolare, segnaliamo una crescita significativa del termine “milf italiana”, che ha guadagnato ben 10 posizioni rispetto all’anno precedente, segno di un interesse crescente verso contenuti che combinano categorie popolari a livello globale a un contesto italiano.

Martina Smeraldi, Sara Diamante e Valentina Nappi sono le tre performer italiane più cercate, a testimonianza di un forte interesse per le star nostrane.

EVENTI E FESTIVITÀ ITALIANI

Tra i momenti che hanno influenzato maggiormente il traffico troviamo sia eventi come gli ATP Finals, l’Eurovision e Sanremo – dimostrando come cultura pop e sport abbiano un forte impatto sulla fruizione di pornografia – sia le festività nazionali. A Ferragosto, ad esempio, Pornhub ha registrato un calo del –32,4% degli accessi, mentre a Capodanno, il traffico ha subito un calo record del –58%, piazzandosi al primo posto a livello globale per perdita di accessi il 31 dicembre.

GENERAZIONI A CONFRONTO

A livello globale, la Gen Z (18-24 anni) si distingue dalle altre generazioni preferendo i contenuti in verticale (+392%) e categorie legate al gaming (+151%), mostrando un maggiore interesse per contenuti non esplicitamente pornografici, come quelli legati alla musica e video SFW (safe for work). Gli utenti più maturi mostrano interesse per le “compilation”, in particolare la Gen X (35-54 anni), +40%. Tra i Boomer predominano invece “strap on” e il sesso di gruppo, con “gangbang” e “double penetration” tra le categorie più viste.

CURIOSITÀ DAL MONDO

A livello globale, i termini più cercati continuano a essere “hentai”, “milf”, “lesbian” e “japanese”, confermando tendenze consolidate negli anni precedenti. Il 27 agosto intorno alle ore 22:00 Eastern Time, è stato raggiunto il picco di traffico mondiale del 2024, un momento di connessione globale senza precedenti. Infine, il lunedì emerge come il giorno preferito per visitare Pornhub, quando gli utenti cercano il modo di iniziare la settimana lavorativa con relax.

(Dire)