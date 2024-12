Kia lancia Upcycled Collection, nuova linea di oggetti nata dal riciclo

MILANO (ITALPRESS) – Kia, seguendo la nuova strategia e brand identity, ha avviato una partnership con Bag to Life, azienda specializzata nell’upcycling, per lanciare sul mercato una nuova collezione limitata di oggetti, realizzata con prodotti ormai obsoleti, opportunamente riciclati. Kia ha voluto coinvolgere B2L per offrire a questi materiali una vita diversa in modo innovativo, anzichè semplicemente smaltirli e distruggerli. La collezione di borse, accessori da viaggio e articoli per la persona nata dal riciclo, sarà disponibile presso rivenditori selezionati e su Amazon in Belgio, Francia, Germania e Italia.“L’upcycling ridona nuova vita ai materiali mantenendoli in circolazione più a lungo, riducendo la necessità di nuove materie prime e diminuendo notevolmente la quantità di rifiuti derivanti dall’industria tessile”, ha dichiarato Marc Hedrich, Presidente e CEO di Kia Europe. “Questa nuova limited collection di Kia è design allo stato puro, perchè trasforma il vecchio in nuovo, offrendo prodotti dal look ricercato e altamente funzionali, garantendo contemporaneamente che i tessuti ritenuti ormai vecchi godano di nuova vita”, ha aggiunto. La trasformazione di Kia verso la nuova dimensione di fornitore di soluzioni di mobilità sostenibile, iniziata nel 2021, ha visto l’azienda cambiare nome, sviluppare un nuovo logo, un nuovo claim e introdurre la propria specifica filosofia di design, “Opposites United”.Questa evoluzione non ha riguardato i prodotti Kia precedenti, rimasti nei magazzini. Grazie alla collaborazione con Bag to Life, circa 4.000 pezzi della collezione precedente sono stati trasformati in circa 3.500 nuovi oggetti, tra cui borse frigo, borse flessibili, cuscini da viaggio, borse e supporti per yoga, vanity kits, custodie per laptop e porta carte di credito.“E’ stato entusiasmante supportare Kia nel percorso verso scelte più responsabili, facendo quello che sappiamo fare meglio: dare nuova vita ai materiali di scarto con la nostra competenza, per la creazione della collezione upcycling. Ogni riutilizzo di tessuti esistenti significa risparmio di materie vergini e una forte riduzione degli sprechi e dell’impronta di carbonio”, ha dichiarato Kerstin Rank, amministratore delegato di Bag to Life.La collezione upcycled è la prova evidente dell’impegno di Kia nei confronti dell’ambiente e costituisce parte fondamentale della ESG vision, che include la determinazione del brand a collaborare con diversi stakeholder, come The Ocean Cleanup, pioniere nella rimozione dei rifiuti di plastica dai mari e dai fiumi, verso un futuro che possa essere di ispirazione per tutti.

– Foto: ufficio stampa Kia Italia –

(ITALPRESS).