Lusciano. Caos amministrativo, IV: “c’è bisogno di una svolta”

“La comunità di Lusciano merita rispetto, non polemiche sterili o attacchi personali. È tempo di mettere da parte dilettantismi e strumentalizzazioni politiche per favorire un confronto schietto e costruttivo”.

Son ole parole del coordinamento cittadino di Italia Viva guidato da Luciano Dell’Aversano Orabona.

“In questo contesto, noi di Italia Viva, non intendiamo difendere il sindaco Giuseppe Mariniello, che ha dimostrato finora di non essere un leader politico capace di gestire con decisione la situazione. Tuttavia, puntare il dito senza analizzare le responsabilità di chi oggi siede in minoranza è altrettanto scorretto”.

“Da un lato, la minoranza denuncia che il paese sta attraversando il periodo più buio degli ultimi decenni. Dall’altro, ci chiediamo come mai figure come Marco Valentino, ex assessore ai lavori pubblici, e Dominga Inviti, storica oppositrice e oggi sua alleata, dimentichino il loro ruolo nel fallimento di progetti cruciali, come la riqualificazione della rete fognaria”.

“LUSCIANO SENZA VISIONE”

“Una lacuna gravissima, che rischia di causare danni irreparabili al centro del paese. Le passate amministrazioni, guidate da Esposito e il suo gruppo, hanno puntato tutto sulla speculazione edilizia, trascurando i servizi essenziali per la comunità di Lusciano. In questo scenario, Valentino e Inviti dovrebbero assumersi la responsabilità delle loro azioni, anziché limitarsi a fare opposizione”.

“Non possiamo poi ignorare la gestione disastrosa dei fondi PNRR: 450.000 euro spesi in incarichi inutili alla vigilia della campagna elettorale, 5 milioni di finanziamenti pubblici mal utilizzati e nessuna attenzione alle vere necessità del territorio”.

“Anche Mariniello, però, non è esente da colpe. Il suo errore più grande? Il silenzio. Ha ereditato i problemi degli ultimi dieci anni senza intervenire con fermezza. Avrebbe dovuto rivedere i progetti PNRR uno per uno, come fatto per quello legato agli impianti sportivi, o rispedirli al mittente con motivazioni chiare. La sua gestione sembra una semplice continuità con il passato, anziché un reale cambio di rotta”.

“GIUNTA TECNICA”

“È giunto il momento di affrontare con serietà le criticità. Una soluzione potrebbe essere una giunta tecnica con l’inserimento di figure che hanno le competenze giuste. Una giunta di alto profilo, capace di gestire le questioni più spinose e comunicare con trasparenza ai cittadini”.

“La politica non deve essere teatro di odio o inciuci. È una cosa seria, e Lusciano merita di rinascere, abbandonando divisioni e personalismi per tornare a essere un paese degno della sua storia e della sua comunità”.