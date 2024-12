Lusciano. Solidarietà de ‘La Farfalla’ a Luciano dell’Orabona

“Il laboratorio politico-sociale ‘La Farfalla’ esprime piena e convinta solidarietà all’amico Luciano Dell’Aversano Orabona, vittima di attacchi inaccettabili e offensivi da parte dell’assessore del comune di Lusciano, Luigi Abate”.

A dirlo, tramite nota stampa, il presidente del movimento civico Ciro Molitierno.

“POLITICA DA MARCIAPIEDE”

“Le dichiarazioni dell’assessore non solo dimostrano una totale ignoranza delle dinamiche del territorio, ma rappresentano un comportamento inaccettabile e poco istituzionale, incompatibile con il ruolo che ricopre. È intollerabile che Abate si permetta di attaccare e screditare una figura come Luciano Dell’Aversano Orabona, da anni impegnato con serietà e dedizione nella politica locale, e sempre attento alle problematiche della comunità”.

“Luciano ha sempre contestato i lavori relativi alla piazza, difendendo esclusivamente gli interessi dei cittadini. È dunque evidente il tentativo di capovolgere i fatti e di accusarlo di perseguire interessi personali, quando invece è lui stesso a subire da tempo le conseguenze di una gestione inadeguata, che ha danneggiato anche la sua attività”.

“RISPETTO DEMOCRATICO”

“Chiediamo al sindaco di Lusciano di intervenire con fermezza, prendendo provvedimenti nei confronti di Abate e prendendo pubblicamente le distanze da un comportamento scorretto sia nella forma che nella sostanza. Tuttavia, è evidente come Abate abbia agito unicamente per compiacere il sindaco stesso, rendendo questa richiesta ancora più complessa”.

“Ribadiamo la necessità di un dibattito politico fondato sul rispetto e sull’interesse collettivo. Chi non è in grado di rappresentare questi valori con coerenza e responsabilità non merita di ricoprire cariche pubbliche”.

GLI AUGURI DI UNIAMO LUSCIANO

Si è tenuto ieri, presso la sede del laboratorio politico sociale UniAmo Lusciano, il consueto appuntamento gli ‘Auguri della farfalla’, ove non sono mancati momenti di confronto e di programmazione.

La lettera del Presidente ha concluso i lavori:

“Carissimi amici, Questo tempo natalizio, tanto caro alle nostre secolari tradizioni, è un momento importante per recuperare il coraggio e la forza necessaria per superare le difficoltà e gli ostacoli che abbiamo davanti”.

“Buon Natale e Buon 2025”.

“Buon Natale ai bambini e ai giovani che sono le nostre speranze e il nostro domani; alle donne che possono condividere la loro creatività; agli uomini chiamati a rafforzare il loro impegno; agli anziani, custodi delle nostre radici; alla Chiesa, i pastori della nostra comunità, il loro impegno è guida per noi tutti; alle Associazioni e ai Volontari che con il loro fattivo operare sono un grande valore aggiunto e una risorsa della Comunità; alle forze dell’ordine”.

“Buon Natale anche a tutta l’Amministrazione Comunale, Assessori,Consiglieri Comunali, Cittadini incaricati e sopratutto ai dipendenti che supportano il ‘Nostro Comune’ con professionalità, impegno e senso di responsabilità”.

“Particolari Auguri vanno a Voi, soci e sostenitori tutti del laboratorio politico sociale UniAmo Lusciano: Una città migliore non solo è possibile, ma esiste già, ed è fatta da persone come voi. Insieme possiamo trasformare le nostre Speranze in Forza capace di far rinascere questa nostra Terra per coniugare l’antico e il moderno e ridare vita vera a tutta la Comunità”.

“Grazie a tutti Voi”.

UniAmo Lusciano

Il Presidente: Ciro Molitierno