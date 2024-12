Malore Edoardo Bove, il day after

La nottata è passata. In attesa di nuovi bollettini ufficiali dall’Ospedale Careggi, dove Edoardo Bove è ricoverato, il centrocampista si è svegliato cosciente, è stato estubato ed ha parlato con i medici. Come già annunciato nella serata di ieri, non ha subito danni neurologici.

Oggi si sottoporrà a tutti gli accertamenti del caso dopo il malore che lo ha colpito durante Fiorentina-Inter.

Con lui ci sono i genitori, Giovanni e Tanja, oltre alla fidanzata Martina. E in mattinata, poco dopo le 9, è tornato all’ospedale fiorentino anche l’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino. Il 22enne è stato raggiunto anche dal compagno di squadra, Daniele Cataldi.

CHE E’ SUCCESSO?

Intanto si fanno varie ipotesi sulle causa. Il referto medico, al momento dell’ingresso in ospedale, parla di un arresto cardiaco dovuto ad una aritmia: aveva livelli di potassio basso nel sangue ed era stato defibrillato in ambulanza. Respirava e il cuore batteva. I primi esami a cui è stato sottoposto hanno escluso danni gravi al sistema circolatorio e al cervello.

Ma al momento del ricovero, è stata segnalata anche una contusione al torace. Probabilmente il segno di un colpo ricevuto pochi istanti prima di accasciarsi in uno scontro di gioco con Dumfries. Ma non è detto che ci sia una correlazione diretta.

IL CAPANNELLO NO

Il capannello no. La pratica ormai consueta di “proteggere” il compagno a terra, colpito da un malore mentre gli prestano le prime cure, dallo sguardo indiscreto di troppi obiettivi puntati, ecco no: meglio di no. Secondo Maurizio Casasco, presidente della federazione medico sportiva italiana ed europea, è un comportamento “contrario a ogni protocollo di soccorso, perché rischia di intralciare l’intervento dei professionisti”.

Malore Bove, l’ambulanza non entra in campo, il motivo

Il malore improvviso del giovane centrocampista Edoardo Bove ha scatenato momenti di terrore sugli spalti del Franchi di Firenze e sui social.

Tuttavia, a finire nel mirino delle critiche non è stata solo la drammatica scena del giocatore accasciato sul terreno di gioco, ma anche il fatto che l’ambulanza, presente allo stadio, non sia entrata immediatamente sul campo per soccorrerlo.

LE POLEMICHE SUI SOCIAL

Sui social network, molti tifosi hanno espresso sconcerto e indignazione, chiedendosi perché il mezzo di soccorso sia rimasto fermo. Frasi come “Perché l’ambulanza non entra in campo?”, o addirittura accuse di inefficienza nelle operazioni di soccorso, hanno iniziato a circolare su piattaforme come X (ex Twitter) e Facebook.

In particolare, un video pubblicato da un tifoso su X ha mostrato l’ambulanza ferma a bordo campo mentre i medici intervenivano per stabilizzare il giocatore. Il post, diventato virale, ha alimentato il dibattito sull’adeguatezza delle infrastrutture e delle procedure di emergenza negli stadi italiani.

PERCHE’ L’AMBULANZA E’ RIMASTA FERMA?

La risposta arriva da una spiegazione tecnica legata alle procedure di sicurezza e alla logistica. Come riportato da Inter-News, l’ambulanza non è potuta entrare direttamente in campo per due motivi principali:

Strutture dello stadio: Lo Stadio Artemio Franchi di Firenze, come molti altri stadi storici, presenta limiti strutturali che non permettono un accesso diretto e rapido del mezzo di soccorso al terreno di gioco. Per questo, l’intervento medico deve avvenire inizialmente con il personale sanitario già presente a bordo campo.

Protocollo sanitario: Secondo le procedure standard, il personale medico è obbligato a intervenire immediatamente sul posto per stabilizzare il paziente prima di un eventuale trasferimento in ospedale. Solo una volta che il giocatore è stato stabilizzato, l’ambulanza può essere utilizzata per il trasporto, evitando manovre rischiose o ritardi legati alla movimentazione del veicolo.

Nel caso di Edoardo Bove, i medici sono riusciti a intervenire tempestivamente sul campo, utilizzando il defibrillatore e altre attrezzature d’emergenza, garantendo che il giocatore fosse stabilizzato prima del trasporto.

