Una giovane di Grottaminarda, in provincia di Avellino, è stato ricoverata in ospedale per una forma di meningite, la cui natura è in via di accertamento. L’adolescente è stata prima trasportata all’ospedale San Pio di Benevento e poi trasferita in eliambulanza

Una studentessa del liceo di Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, è stata ricoverata all’ospedale ‘Cotugno’ di Napoli per una forma di meningite la cui natura è in via di accertamento.

La giovane, residente a Grottaminarda, è stata trasferita ieri pomeriggio in eliambulanza dall’ospedale San Pio di Benevento dove erano stati svolti i primi accertamenti.

Il Dipartimento di prevenzione della Asl di Avellino ha attivato i protocolli previsti, mentre il sindaco di Mirabella Eclano, Giancarlo Ruggiero, informato dalle autorità sanitarie, ha disposto la chiusura del polo scolastico nella giornata di domani per consentire le operazioni di disinfezione e sanificazione.