Altra vittoria in casa, la quinta consecutiva, per il Napoli Futsal: gli azzurri battono 3-0 la Sandro Abate con le reti di V. Salas, Duarte e De Luca.

Dopo un primo tempo equilibrato, terminato a reti inviolate, nella ripresa i partenopei mettono a segno due gol in pochi minuti che stroncano le gambe agli avversari.

Non ha preso parte alla gara J. Salas assente per squalifica.

Prossimo appuntamento, dopo la sosta, il 22 dicembre alle 20.45 su Sky Sport al PalaOlgiata contro la As Roma 1927.

PRIMO TEMPO

Ottimo inizio gara del Napoli che a 1’57’’ costruisce la prima occasione da gol con Borruto: il destro dell’argentino viene respinto da Parisi. A 7’04’’ combinazione tra De Luca e Duarte che si conclude con il tiro del 28 azzurro di poco alto sopra la traversa. A 10’58’’ Vavà tenta la conclusione da ottima posizione, l’estremo difensore avversario non si lascia sorprendere.

A 14’44’’ Borruto a tu per tu con Parisi non riesce a concretizzare la ripartenza. A 15’50’’ guizzo pericoloso sulla destra di Pelezinho, il 2 partenopeo non riesce a finalizzare. A 15’54’’ ci prova Kenji, attento Bellobuono. A 16’39’’ il tiro di Josema da calcio piazzato, Bellobuono respinge in corner. A 17’12’’ Duarte in pressing recupera palla nella metà campo avversaria e prova, invano, la conclusione.

A 17’44’’ ancora Duarte con il destro ma Parisi si oppone. A 18’40’’ Borruto tenta la scorribanda offensiva, Galletto salva quasi sulla linea il tentativo dell’argentino. A 19’00’’ Mohabz pericoloso con il destro, la sfera termina tra le mani di Bellobuono. Termina 0-0 la prima frazione.

SECONDO TEMPO

A 00’17’’ Galletto tenta la puntata di destro, la palla termina di poco fuori. A 00’46’’ passa in vantaggio il Napoli con la rete di V. Salas: tocco delizioso del 15 azzurro che beffa Parisi. A 1’36’’ V. Salas dribbla l’avversario e serve Pelezinho, il brasiliano mette a sedere l’avversario ma non riesce a chiudere la conclusione.

A 3’48’’ giocata di Pelezinho e destro al volo, Parisi si oppone. A 3’55’’ Duarte raddoppia, De Luca lo serve al millimetro: per il 28 un gioco da ragazzi spingere la palla in rete. A 9’02’’ scambio nello stretto tra Vavà e De Luca con il primo che prova il tiro all’incrocio: vola Parisi.

A 13’52’’ Vavà mette a sedere l’avversario ma sul più bello, a tu per tu con il portiere, spedisce la palla a fin di palo. A 15’45’’ la Sandro Abate schiera Di Luccio come portiere di movimento e a 16’37’’, con la porta sguarnita, il Napoli cala il tris con De Luca. A 18’54’’ numero straordinario di Pelezinho, il 2 tenta il tiro sotto la traversa ma, anche questa volta, Parisi gli dice di no.

Gli avversari insistono con il power play e a 19’25’’ Vavà cerca il poker, il palo gli nega la gioia del gol. Finisce 3-0 la gara.

SALA STAMPA: NAPOLI FUTSAL: Massimo De Luca: “Oggi non era facile ma abbiamo centrato un’altra importante vittoria, era questo il nostro obiettivo. Nonostante le difficoltà abbiamo fatto un ottimo inizio di stagione, adesso ci riposiamo per poi tornare pronti dopo la sosta. Non abbiamo fatto ancora nulla, il cammino è ancora lungo”. SANDRO ABATE: Piero Basile: “Il primo tempo è stato equilibrato, non siamo riusciti a passare in vantaggio e contro il Napoli paghi gli errori commessi. Abbiamo sentito la mancanza di Gui in fase realizzativa”.

IL TABELLINO

NAPOLI FUTSAL-SANDRO ABATE 3-0 (0-0 p.t.).

NAPOLI FUTSAL: Bellobuono, Perugino, Bolo, Borruto, De Luca, Gabriel, Vavà, Pelezinho, V. Salas, Duarte, De Gennaro, Napoletano. All. Ferri.

SANDRO ABATE: Vitiello, Lavrendi, Galletto, Abate, Parisi, Kenji, Castaldo, Di Luccio, Giannattasio, Mohabz, Josema, Henry. All. Basile.

MARCATORI: 00’46’’ s.t. V. Salas (N), 3’55’’ Duarte (N), 16’37’’ De Luca (N).

AMMONITI: 14’44’’ p.t. V. Salas (N), 15’34’’ Lavrendi (S), 2’30’’ s.t. Mohabz(S), 6’25’’ Perugino (N), 9’34’’ Parisi (S).

ARBITRI Dario Pezzuto (Lecce) e Mario Certa (Marsala). Al cronometro Gianluigi Squilletti (Campobasso).