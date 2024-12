Napoli Futsal, vittoria sfiorata a Roma

Termina 2-2 lo Sky-match tra Roma e Napoli Futsal. Ottavo risultato utile consecutivo per i partenopei che con grande carattere e spirito di gruppo, nonostante le assenze e gli infortuni subiti nel corso della gara, sfiorano la vittoria a pochissimi secondi dalla fine.

Continua la striscia positiva degli azzurri, il Napoli mantiene la terza posizione in classifica. Prossimo appuntamento venerdì 27 dicembre alle ore 20.30, al PalaJacazzi di Aversa l’ultimo big match dell’anno contro la L84.

IL MATCH

PRIMO TEMPO

A 3’18’’ la prima occasione del match è della Roma, Marcelinho si gira in un fazzoletto e tenta il tiro: attento De Gennaro la blocca. Sinistro al volo di Fortino che va vicinissimo alla rete, il palo salva il Napoli. A 4’39’’ Biscossi pericoloso, solo il legno gli nega la gioia del gol. A 5’10’’ si fa vedere il Napoli con capitan Perugino, la sua conclusione sfiora il palo. A 5’27’’ ancora Biscossi al tiro, De Gennaro gli chiude lo spazio al momento giusto. A 7’46’’ stop di petto di Fortino e mancino potentissimo, la sfera termina sopra la traversa. A 10’49’’ intervento provvidenziale di De Gennaro sul tentativo ravvicinato di Murilo. A 11’00’’ Biscossi dribbla l’avversario con una veronica e poi va al tiro, ennesima super parata del portiere azzurro. A 14’45’’ De Gennaro in spaccata chiude sul diagonale di Isgrò. A 16’58’’ la Roma passa in vantaggio con Fortino, sugli sviluppi di un corner i capitolini trovano la rete. A 18’12’’ il Napoli pareggia la sfida: il siluro di Bolo da punizione tocca prima il palo e poi le mani di Ducci con la palla che termina fortuitamente alle sue spalle. A 19’20’’ azzurri a un passo dal raddoppio con Vavà, l’estremo difensore avversario vola all’incrocio dei pali. Termina 1-1 la prima frazione.

SECONDO TEMPO

A 4’54’’ pericoloso Isgrò, il suo destro termina a fin di palo. A 13’27’’ ci prova il Napoli con Duarte, il tiro viene respinto sul più bello. Sul corner successivo V. Salas tenta il tiro al volo, la palla termina alta sopra la traversa. A 15’30’’ cioccolatino di Bolo per Duarte, il 28 azzurro non riesce a concretizzare. A 16’35’’ il Napoli passa in vantaggio con il mancino al volo di Bolo. A 16’26’’ la Roma schiera Dimas come power play e a 17’56’’ il 77 buca De Gennaro e pareggia i conti. A 19’35’’ Dimas torna in campo come power play e a 19’50’’ Bolo si divora clamorosamente, a porta spalancata, la rete della vittoria. Finisce 2-2 la gara.

SALA STAMPA

NAPOLI FUTSAL: V. Salas: “Sapevamo il valore della Roma, è una squadra forte. Potevamo vincerla all’ultimo ma il calcio a 5 è questo. Dobbiamo riposare bene in vista dei prossimi impegni, siamo un po’ corti in questo momento ma rimaniamo concentrati. Si è sentita l’assenza di J. Salas”.

IL TABELLINO

AS ROMA 1927 FUTSAL -NAPOLI FUTSAL 2-2 (1-1 p.t.).

AS ROMA 1927 FUTSAL: Anzini, Ercolessi, Isgrò, Murilo, Ducci, Ceccarelli, Seferi, Marcelinho, Fortino, Di Eugenio, Biscossi, Dimas. All. D’Orto.

NAPOLI FUTSAL: Pelezinho, F. Perugino, De Luca, Borruto, Bellobuono, V. Salas, Vavà, Bolo, Duarte, Chianese, De Gennaro, A. Perugino. All. Colini.

MARCATORI: 16’58’’ p.t. Fortino (R), 18’12’’ autogol Ducci (N), 16’35’’ s.t. Bolo (N), 17’56’’ Dimas (R).

AMMONITI: 8’06’’ p.t. Vavà (N), 8’06’’ Bellobuono dalla panchina (N), 18’07’’ Di Eugenio (R), 19’30’’ De Luca (N), 19’58’’ Dimas (R), 19’58’’ Ercolessi (R), 4’16’’ s.t. Marcelinho (R), 9’02’’ dalla panchina Anzini (R), 16’36’’ Borruto (N), Isgrò (R).

ARBITRI: Paolo De Lorenzo (Brindisi), Giacomo Voltarel (Treviso) e Giovanni Zannola (Ostia Lido). Al cronometro Marco Moro (Latina).