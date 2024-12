Natale ad Aversa, De Michele: “incrementare sicurezza in città”

“Forse sarebbe il caso di incrementare la sicurezza di chi verrà ad Aversa per gli aperitivi del 24 e 31 e firmare immediatamente un’ordinanza per vietare la vendita di alcolici in vetro per quei due giorni particolari come già fatto dal comune di Caserta”.

Lo dichiara in una nota il consigliere comunale de La Politica che serve, Mario De Michele.

“Inoltre siamo ancora in attesa che l’assessore Oliva ci metta la faccia e risponda alle domande che nei giorni scorsi abbiamo posto, attraverso la stampa, sul concerto di Capodanno in piazza di cui non si conosce ancora alcun dettaglio”.

“Questioni affrontate anche ieri in consiglio comunale senza ottenere risposta. In più come gesto di civiltà andrebbe firmata l’ordinanza contro i botti la notte di San Silvestro.

“Fino a ieri sera il mercatino di Natale di piazza Vittorio Emanuele era ancora chiuso. Questo Natale ad Aversa sotto il profilo organizzativo è un fallimento totale”.