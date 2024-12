Ottima prestazione della ‘Ta shin Do Kai Ryu’ di Succivo al campionato italiano di ju jitsu

L’a.s.d. Gruppo Ju Jitsu Education con il patrocinio dell’Ente di promozione sportiva CSEN, LIBERTAS, il comune di Borgo a Mozzano e UNVS ha organizzato – nei giorni 7/8 dicembre presso il palazzetto dello sport di Borgo a Mozzano (LU) – una manifestazione di arti marziali con titolo “Oltre il Tatami: Lo Sport Marziale tra inclusione e forma di Libertà”, uno stage che ha visto presenti circa 150 partecipanti, più un gruppo folto di donne per la difesa personale.

Presenti tra gli ospiti e docenti dello stage molti maestri, tra cui M. VI° Dan di Judo Darcel Yandzi, ex Membro della nazionale Francese Olimpionica di Judo e il M. IV Dan Martina Lucchesi, D. T. N Gruppo ju jitsu Education Olanda, che si è soffermata sull’importanza di avere come maestro di arti marziali una donna anziché un uomo per la tenacia, la passione e la precisione che contraddistinguono le donne.

Al termine dello stage sì è aperta la finale dei campionati italiani che ha visto vari atleti alternarsi sul tatami.

Il Club di arti marziali, “Tai shin Do Kai Ryu” Succivo (CE), ha avuto diverse soddisfazioni. Gaetano De Micco ha vinto – in un incontro al cardiopalma – la cintura di campione italiano nella specialità di kick ju jitsu (categoria under 79); Giovanni Russo ha conquistato la medaglia d’argento nelle specialità sia di Kick jitsu, sia di lotta a terra (categoria + 89Kg); Giovanni Galdiero ha conquistato il secondo posto nella categoria – 74 Kg nella specialità di kick jitsu.

Conclusa la serata con le finali del campionato italiano, la domenica seguente si sono aperte le nuove competizioni che hanno dato il via al nuovo campionato.

Sul tatami più di 200 atleti così divisi: gare di demo team 22 squadre, Kata e Kata con armi 100 atleti, gara di kick jitsu 60 atleti, gara di lotta a terra 90 atleti e gara di submission 31 atleti.

Anche nella giornata di domenica gli atleti del M°Antonio Pitocchelli si sono distinti, conquistando due coppe nella lotta a terra.

L’atleta Alessandra Iovinella under 14 – nella categoria +65Kg – ha conquistato un meritatissimo primo posto, disputando finale e semifinale contro due atleti toscani; anche l’atleta Antonio Luongo conquista un primo posto nella categoria – 89 kg, under 17. Secondo posto per Pietro Marchese nella categoria -84 kg per la specialità di Kick jitsu; Gaetano De micco conquista un terzo posto nella specialità di kick jitsu.

La serata si chiude con i ringraziamenti di rito da parte del M° Luca Angeli organizzatore della manifestazione che si ritiene soddisfatto sia per l’affluenza degli atleti alle gare sia per la buona riuscita dell’evento stesso.

di Ermelinda D’Angelo

atleta Tai shin Do Kai ryu