Papa “Auspico stabilità e pace per la Siria”

ROMA (ITALPRESS) – “Seguo quanto sta avvenendo in Siria in questo momento delicato della sua storia. Auspico che si raggiunga una soluzione politica che, senza altri conflitti e divisioni, promuova responsabilmente la stabilità e l’unità del Paese. Prego perchè il popolo siriano possa vivere in pace e sicurezza nella sua amata terra e che ke diverse religioni possano camminare insieme nell’amicizia e nel rispetto reciproco per il bene di quella nazione afflitta da tanti anni di guerra”. Così Papa Francesco al termine dell’udienza generale in nell’aula Paolo VI in Vaticano.

