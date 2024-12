Piantedosi “A Napoli altre 479 unità tra Polizia e Carabinieri”

ROMA (ITALPRESS) – “Negli anni passati aver considerato il sistema di sicurezza un fattore di costo e non di investimento si è rivelato una scelta sbagliata: stiamo invertendo gli effetti negativi con politiche concentrate sul rafforzamento progressivo e costante degli organici e sull’ammodernamento di mezzi e strutture”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nel corso del question time nell’Aula di Montecitorio. “A Napoli mi sono recato più volte per definire un piano straordinario di interventi – aggiunge Piantedosi, – Siamo fortemente impegnati a rafforzare la presenza delle forze di Polizia sul territorio, anche grazie al concorso di 780 militari che garantiscano per 24 ore presidi in diversi punti sensibili della città e nelle piazze del centro. La forza effettiva della Polizia in provincia di Napoli è di 5.492 unità, quella dei Carabinieri di 4.164 militari e la Guardia di Finanza di 1.894 unità: inoltre nel 2024 sono state assegnate complessivamente 45.712 unità di rinforzo delle tre forze di Polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni pubbliche. Un ulteriore incremento degli organici interverrà nel giro di pochi mesi, con l’assegnazione di 479 nuove unità di Polizia e Carabinieri che si vanno ad aggiungere ai 741 operatori già reclutati nel corso dell’anno”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).