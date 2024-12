Polizia sgombera la sede del centro sociale “Casa Rossa Occupata”

Nella mattinata di ieri, personale dipendente questa Questura, unitamente al contingente di rinforzo messo a disposizione dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a personale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ha proceduto allo sgombero dell’immobile occupato dal Centro Sociale “Casa Rossa Occupata”.

La sede del sodalizio antagonista, di matrice marxista-leninista ortodossa, “C.S.O.A. – Centro Sociale Organizzato Autogestito – denominata Casa Rossa Occupata, era insito in un immobile, ubicato nel territorio del Comune di Montignoso (MS), in via Castagneta nr. 2, occupato, fin dal 5 ottobre 2012.

L’edificio, costituito da una ex casa cantoniera in disuso e già abbandonata da tempo, è di proprietà della società Anas S.p.A.

L’immobile, dotato di giardino pertinenziale totalmente perimetrato, veniva spesso utilizzato per organizzare eventi, ai quali partecipavano tutte le componenti di area antagonista, stanziali e fortemente radicate in questo territorio.

Gli eventi, di natura culturale, enogastronomica, ludica e musicale, organizzati nel tempo, hanno visto la partecipazione di gruppi e artisti di genere e settori vari, preannunciati sempre mediante la consueta pubblicistica d’area e hanno fatto registrare la partecipazione di soggetti appartenenti a frange antagoniste di altre realtà territoriali e un’apprezzabile partecipazione popolare.

Non risulta che siano mai state richieste e concesse le previste autorizzazioni sanitarie per la somministrazione di cibi e bevande al pubblico, nè che la società SIAE abbia mai ricevuto il pagamento delle tasse dovute per la tutela del diritto d’autore in merito alle iniziative che prevedevano intrattenimenti di tipo musicale.

Il 17 ottobre 2024, sulla base delle vigenti norme del codice di procedura civile e mediante la pubblicazione nell’albo pretorio del palazzo comunale di Montignoso (MS), è formalmente iniziata la procedura di sfratto, avviata dalla società ANAS per rientrare in possesso dell’immobile.

Nella giornata di ieri, con inizio alle ore 06.00 circa, sono iniziate le operazioni di sgombero dell’immobile occupato dal centro sociale “Casa Rossa Occupata”, con la predisposizione di adeguati dispositivi di O.P., di personale interforze della forza territoriale, integrata da 30 unità di rinforzo dei reparti ad inquadramento diretto della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri.

Le operazioni, cui hanno assistito anche una quindicina di attivisti, tenuti a distanza dagli operanti, si sono svolte senza alcuna criticità per l’ordine e la sicurezza Pubblica, con la predisposizione delle opere murarie, a cura della società ANAS, finalizzate a sigillare gli ingressi e le altre vie di accesso all’immobile.