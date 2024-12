Si chiama Lara Latragna, 26 anni, laureata in geologia, ora in servizio al reparto mobile della Questura di Padova.

“Quando c’è una bella notizia come questa va raccontata – ci dice Giampaolo Trevisi, direttore della scuola agenti di Peschiera del Garda dove ha studiato la poliziotta -. Lara ci teneva tanto che suo padre fosse presente e aveva già detto che, se non ci fosse stato, non avrebbe giurato”.

Un viaggio non facile per Giuseppe, 58 anni, colpito qualche anno fa da un ictus che ha cambiato per sempre la sua vita che, insieme alla moglie, Sabrina e all’amico fisioterapista Gianluigi Pastorelli ha dovuto lottare per raggiungere la figlia.