Presentati i “Capodanni di Puglia”, Emiliano “Attrattivi tutto l’anno”

BARI (ITALPRESS) – E’ stata presentata questa mattina a Bari, nella sala di Jeso del palazzo della presidenza della Regione Puglia, “Capodanni di Puglia”, un’azione corale che coinvolge tutti i capoluoghi di provincia e città metropolitana, nell’ambito del Programma operativo complementare al POR Puglia e del Piano Strategico del Turismo.Con un investimento di 400mila euro, la Regione ha contribuito a sostenere iniziative che porteranno nelle piazze degli otto capoluoghi numerosi artisti ad accompagnare l’arrivo del 2025, come per esempio Emma e Michele Bravi a Bari e Francesca Michielin a Foggia.Alla conferenza stampa hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’assessore regionale al Turismo Gianfranco Lopane, il direttore del Dipartimento Turismo Cultura della Regione Puglia Aldo Patruno e il direttore generale di Pugliapromozione Luca Scandale.(“Il Capodanno per noi – ha affermato Emiliano – è anche una festa particolare, lo possiamo dire. E’ la festa di una Puglia che incredibilmente in soli vent’anni è diventata attrattiva pure quando fa freddo. Non solo al mare, non andiamo sui telegiornali o in tv solo per le cose cattive com’era una volta, ma anche per le cose buone. La forza di questa Regione è dirci sempre la verità, discutere apertamente, risolvere i problemi uno per uno e poi, se possibile, darsi una mano come è successo con i capodanni. Avevamo capito che c’erano difficoltà un pò ovunque da parte dei Comuni e, come sempre abbiamo fatto in questi anni, la Regione c’è stata. Io ho cominciato questa storia bellissima di questi anni in Regione con uno slogan: il sindaco di Puglia. Non voleva dire che io dovessi prendere il posto dei sindaci, voleva solo dire che con i sindaci avevo intenzione di collaborare e di provare a governare al meglio questa regione. Senza le città della Puglia non ci sarei mai riuscito”.“I sindaci di Brindisi e di Lecce – ha aggiunto – sono quelli, come me, di un’altra generazione, quelli che si ricordano che i botti tanti anni fa non li facevamo solo a Capodanno ma li facevamo tutto l’anno con le estorsioni ai negozi, con quell’aria plumbea che c’era in tutta la Puglia, dal Gargano fino a Capo Santa Maria di Leuca. Era una situazione completamente diversa, un altro mondo che a un certo punto ha cominciato a fiorire, grazie al lavoro di questa squadra fortissima che è fatta di sindaci, di amministratori. E’ fatta di generazioni diverse che si sono intersecate. Noi abbiamo in questo modo dato a tutti (e questa è l’immagine esterna della Puglia) l’immagine di un corpo compatto, libero, democratico dove ognuno conosce la propria comunità, ma prova a fare le cose insieme. Non è facilissimo, perchè il campanile è sempre dietro l’angolo. Ovviamente ognuno di noi è orgogliosissimo di dove è nato, ma proprio perchè ama la sua città non può che amare anche le città degli altri, perchè deve immaginare facilmente che gli altri le amano come tu ami la tua. E questa è la forza di una comunità”.“La Puglia – ha affermato Lopane – punta sul Natale per ampliare la sua stagione turistica. Abbiamo già cominciato con la presentazione dello spot su San Nicola, che sta girando sulle principali testate internazionali ed è un richiamo fortissimo a venire nella nostra regione. Continuiamo oggi con la presentazione dei Capodanni nei capoluoghi pugliesi, uno stanziamento importante di 400mila euro da parte della Regione Puglia a sostegno delle città capoluogo che in queste giornate organizzeranno degli eventi importantissimi di piazza. Continueremo ancora con la pubblicazione degli esiti della call sul prodotto turistico nella nella finestra natalizia, che andrà a valorizzare esperienze e prodotti turistici in giro per la Puglia. E’ stata una partecipazione straordinaria, oltre 250 progetti tra cui ne abbiamo selezionati una cinquantina che costituiranno un ulteriore elemento di attrattiva verso la nostra Regione. E’ stato un anno straordinario. Attendiamo la fine dell’anno per consolidare i risultati in termini di presenze che sono sicuramente superiori a quelli del 2023. E alle porte abbiamo un nuovo anno che, con le novità che stiamo mettendo in cantiere, si appresta a essere un anno altrettanto importante dal punto di vista dell’attrattività della nostra regione”.“Con questa iniziativa di fine anno e inizio 2025 – ha dichiarato Patruno – si chiude sostanzialmente la programmazione 14/20, il grande ciclo che ha fermato e posizionato la Puglia al centro dell’attenzione nazionale e internazionale e si apre la fase due del turismo vera e propria, che ovviamente, partendo da un periodo turisticamente molto significativo come quello di Natale e Capodanno, apre una stagione nella quale in realtà non c’è più stagione: i capodanni apriranno immediatamente i fuochi nel mese di gennaio, poi ci saranno i Carnevali, la Pasqua e la tradizionale stagione balneare e così via dicendo. Quindi un segnale, di nuovo stiamo lavorando in termini di palinsesto unico delle attività culturali, creative, di spettacolo, di luminarie che caratterizzano il sistema dei comuni pugliesi”.“Pugliapromozione – ha concluso Scandale – sostiene i Capodanni di Puglia. Avremo delle serate in tutte le città capoluogo che animeranno questo turismo che si allunga e allunga la stagione ormai a 365 giorni all’anno. Già lo spot di San Nicola annuncia un dicembre importante, e adesso ci concentriamo sul Capodanno, quindi siamo pronti per accogliere i turisti da gennaio a dicembre”.

