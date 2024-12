Raspadori e il futuro al Napoli: “Non sono più un giovane, voglio esprimermi al meglio”

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, si è aperto in una recente intervista, esprimendo la sua voglia di crescere e di trovare maggiore spazio in campo.

L’ambizione di Raspadori: da promessa a realtà

Raspadori non si considera più un giovane talento in fase di sviluppo. “A 24 anni non mi considero più un giovane, anche se per tanti può essere così”, ha dichiarato. Questa consapevolezza denota una maturità rara per la sua età. Ha già dimostrato di avere qualità tecniche e tattiche significative, ma ora desidera consolidare il suo ruolo. La sua ambizione non è solo personale; vuole contribuire attivamente ai successi del Napoli, portando in campo l’esperienza acquisita e la voglia di migliorarsi continuamente.

Uno degli obiettivi principali di Raspadori è ottenere più minutaggio. “Vorrei trovare spazio e continuità, avere un minutaggio che mi porti a potermi esprimere al meglio”, ha affermato. La competizione interna al Napoli è elevata, con numerosi attaccanti di talento. Tuttavia, Raspadori è convinto che, con impegno e dedizione, possa guadagnarsi un posto fisso nell’undici titolare. La continuità in campo gli permetterebbe di mostrare appieno le sue capacità, contribuendo sia in termini di gol che di assist.

Il rapporto speciale con Luciano Spalletti

Con Luciano Spalletti, Raspadori ha instaurato un rapporto profondo e significativo. “Con il mister abbiamo un bellissimo rapporto”, ha rivelato. Già ai tempi del Sassuolo, Spalletti e il direttore sportivo Giuntoli avevano manifestato l’interesse per lui.

Questa fiducia si è consolidata nel tempo, con convocazioni costanti anche quando il giocatore non aveva molto spazio in campo. La stima reciproca è un elemento chiave che potrebbe influenzare positivamente la carriera di Raspadori, offrendo opportunità di crescita e sviluppo sotto la guida di un allenatore esperto.

Nonostante la concorrenza elevata, Raspadori ha mantenuto un posto fisso nelle convocazioni della Nazionale Italiana. “Da quando c’è lui sono sempre stato convocato, anche nei momenti in cui non ho giocato tanto”, ha sottolineato, riferendosi a Spalletti. Questo attestato di fiducia è fondamentale per un giocatore che mira a crescere non solo a livello di club, ma anche in ambito internazionale. La presenza costante in Nazionale è un segnale della considerazione di cui gode tra gli addetti ai lavori e potrebbe aprire ulteriori opportunità nel prossimo futuro.

L’importanza degli studi in Scienze Motorie

Oltre al calcio, Raspadori attribuisce grande valore alla formazione accademica. Sta infatti studiando Scienze Motorie, vedendo nell’educazione un elemento fondamentale per il suo futuro. “La mia famiglia non mi ha mai obbligato a continuare gli studi, ho sempre pensato che potesse essere un qualcosa in più per il mio percorso”, ha spiegato. Consapevole che la carriera calcistica ha una durata limitata, vuole prepararsi per il dopo, costruendo basi solide che gli permettano di restare nel mondo dello sport con competenze diverse.

La nuova avventura come papà

Recentemente, Raspadori è diventato padre, un evento che ha avuto un impatto significativo sulla sua vita. “Sono diventato papà, ho un po’ rallentato negli ultimi mesi per essere d’aiuto alla mia ragazza e alla bimba”, ha confessato. Questa nuova responsabilità ha aggiunto una dimensione ulteriore alla sua maturità personale e professionale. Essere padre richiede impegno e dedizione, qualità che Raspadori sta trasferendo anche nel suo percorso calcistico e accademico, cercando di bilanciare al meglio tutti gli aspetti della sua vita.

Gli obiettivi futuri di Raspadori

Raspadori ha le idee chiare. Vuole continuare a crescere come calciatore, ottenere più spazio in campo e contribuire ai successi del Napoli. Allo stesso tempo, intende portare a termine gli studi in Scienze Motorie. “Voglio riprendere con i ritmi di prima”, ha dichiarato, riferendosi al percorso universitario. La sua ambizione è quella di costruire una carriera longeva nel calcio, senza però trascurare la formazione personale e il ruolo di padre. Questa visione a 360 gradi dimostra una maturità che va oltre l’età anagrafica.