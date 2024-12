In una competizione pugilistica la Real Normanna avrebbe vinto ai punti grazie alle tante occasioni create (soprattutto nella ripresa) ma al ‘Bisceglia’ si è giocata una partita di calcio e vince chi la butta dentro.

Nessuna delle 2 squadre è riuscita a gonfiare la rete e il risultato naturale non poteva che essere quello 0-0 che ha deluso i padroni di casa (al quarto X consecutivo) mentre ha fatto felici i biancoazzurri che hanno conquistato quel punticino per il quale sono arrivati ad Aversa.

La prossima partita sarà fondamentale perché si gioca contro il Castel Volturno, ancora in casa, e si dovrà vincere per restare agganciati ai primi posti della classifica.

LA PARTITA

PRIMO TEMPO. Passano 10 minuti per trovare la prima azione della gara. Ci pensa la Real Normanna con Guarracino che da ottima posizione non trova lo specchio e la palla va in Curva Nord. Al 18’ la formazione granata recrimina con veemenza nei confronti del direttore di gara per un fallo in area di Guarracino: l’arbitro guarda anche il guardalinee e poi decide di far proseguire.

Pochi secondi dopo il tiro di Fontanarosa dalla lunga distanza senza fortuna. Si arriva a fine primo tempo senza ulteriori sussulti e con le squadre negli spogliatoi sullo 0-0.

SECONDO TEMPO. Al 51’ Serrano arriva sul fondo e mette al centro, Marzano e Nocchiero si pestano i piedi ed esce un tiro debole facile preda di Mazzone. Al minuto 8 della ripresa torna in campo il Ninja Esposito dopo l’infortunio per provare ad essere subito determinante.

L’Albanova ci prova al 60’ con Guglielmo (tiro fuori), mentre i granata arrivano al tiro con Caso Naturale che da posizione defilata e da solo non riesce a trovare lo specchio. Al 72’ cross al bacio di Caso Naturale sul primo palo dove c’è Esposito che di ginocchio prova a sorprendere il portiere che però mette in angolo.

A 12minuti dalla fine la miglior azione normanna: Serrano si libera in area e va alla conclusione, Mazzone devia ma la sfera arriva al limite sui piedi di Marzano che però non riesce a centrare la porta. Al minuto 82 gol annullato a Cestrone per fuorigioco tra le veementi proteste dei tifosi normanni. Al 92’ ci prova il Ninja su calcio di punizione, sfera che fa la barba al palo e fa fuori. L’ultima conclusione al 97’: punizione di Esposito, Mazzone alza e c’è il triplice fischio.

IL TABELLINO

REAL NORMANNA: Merola (24’ st Poerio), Sieno, Di Girolamo, Marzano, Guarracino (8’ st Esposito), Serrano, Fontanarosa, Sequino (2’ st Delli Paoli, 48’ st Acosta), Battaglia, Caso Naturale, Nocchiero (24’ st Cestrone). All. Sanchez

ALBANOVA: Mazzone, Greco, De Rosa, Numerato, Petrarca, Della Monica, Visciano (30’ st Esposito), Guglielmo (17’ st Ferrara), Longo (17’ st Guillari), De Biase (42’ st Paradiso), Samb. All. Bovienzo

TERNA ARBITRALE: Marcello Tinetti di Ivrea (Castropignano di Ercolano e Storelli di Nocera Inferiore)

NOTE: Ammoniti Petrarca, Guglielmo, Paradiso, Guillari, Greco, Mazzone (A), Serrano, Sequino, Pantano, Merola, Fontanarosa (RN). Recupero 2 pt, 7’ st