Regionali Campania, Forza Aversa pronta a sostenere Augusto Bisceglia

Nella giornata del 3 dicembre, riunione del movimento civico Forza Aversa, che ha visto la partecipazione del direttivo e della base allargata dell’associazione. Al centro del confronto, la prossima tornata elettorale per le elezioni regionali in Campania.

Dopo un’approfondita riflessione e un dibattito costruttivo, l’associazione ha deciso di chiedere ufficialmente ad Augusto Bisceglia la disponibilità a candidarsi per la carica consigliere regionale.

Bisceglia è stato identificato come il candidato più rappresentativo per sostenere le istanze del territorio aversano e dell’intera provincia, grazie al suo impegno civico, al suo approccio moderato e alla significativa esperienza amministrativa accumulata nonostante la giovane età.

Augusto Bisceglia vanta un percorso amministrativo di rilievo: ha ricoperto i ruoli di Consigliere Comunale, Presidente del Consiglio Comunale e Consigliere Provinciale, dimostrando competenza, capacità di leadership e una profonda conoscenza delle dinamiche istituzionali.

Tali esperienze lo hanno reso una figura di riferimento per il territorio, capace di unire competenza e sensibilità politica.

La candidatura di Bisceglia è stata accolta con entusiasmo non solo all’interno del movimento, ma anche da importanti esponenti del centrodestra.

La Lega, in particolare, ha espresso apprezzamento per il suo profilo moderato, la sua esperienza e il suo forte legame con il territorio, considerandolo il candidato ideale per rappresentare le istanze della città di Aversa e della provincia in Consiglio Regionale.

“Augusto Bisceglia incarna alla perfezione il connubio tra esperienza e rinnovamento. La sua moderazione, unita a una lunga e qualificata esperienza amministrativa, lo rende il candidato ideale per difendere i bisogni della nostra comunità e per portare avanti con forza le istanze del nostro territorio in Consiglio Regionale,” ha dichiarato Paolo Galluccio, presidente di Forza Aversa.

“Questa candidatura segna un momento decisivo per il nostro movimento e per l’intero territorio aversano”.

Il movimento annuncia che nei prossimi giorni, attraverso il coordinamento cittadino, si terrà un incontro con i vertici della Lega per definire ed eventualmente formalizzare la candidatura, per poi presentare i punti programmatici.

Tali punti saranno focalizzati su sviluppo economico, inclusione sociale, sostegno agli enti locali, tutela del territorio e miglioramento del sistema sanitario.

“Forza Aversa riafferma così il proprio ruolo centrale nel panorama politico locale, consolidando una rete di alleanze e obiettivi condivisi con le forze del centrodestra, perseguendo una politica sempre più vicina ai cittadini e alle loro necessità”, sottolinea Galluccio.

“Diversamente da altri presunti candidati aversani, siamo l’unica realtà politica che da sempre si colloca saldamente nel centrodestra e vi rimarrà. Non possiamo dire lo stesso di chi oggi, spinto da mero opportunismo personale, cerca un posto nel centrodestra solo perché intravede una probabile vittoria nella prossima tornata elettorale regionale”, conclude il presidente di Forza Aversa