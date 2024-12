Un 16enne si è presentato spontaneamente al comando della Polizia Locale di Piacenza, accompagnato dalla madre, per confessare il coinvolgimento nell’accoltellamento di un 15enne avvenuto lo scorso 12 dicembre nei giardinetti pubblici adiacenti a una scuola.

Il ragazzo ha fornito indicazioni precise sul luogo in cui aveva gettato il coltello, che è stato successivamente rinvenuto in una siepe grazie all’utilizzo di un metal detector in dotazione ai militari del Secondo Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, che hanno collaborato con gli agenti della Polizia Locale.

Una rissa finita nel sangue

L’accoltellamento è avvenuto durante una rissa scoppiata fuori dal plesso scolastico di via Quattro Novembre. La lite, originata da una ragazza contesa, ha coinvolto inizialmente due giovani che si stavano prendendo a pugni. La situazione è degenerata quando un terzo ragazzo è intervenuto sferrando due coltellate a uno dei contendenti. La scena, sotto gli occhi di numerosi presenti, è stata filmata da uno degli spettatori con il cellulare. Alcuni ragazzi sono poi intervenuti per separare i litiganti, mentre il ferito, sanguinante, si è allontanato a piedi.

Il video virale

Il video dell’aggressione è presto diventato virale, circolando sulle chat di Whatsapp tra i giovani e poi tra i genitori e il personale scolastico. Il rapido diffondersi delle immagini ha suscitato un mix di shock e preoccupazione, riaccendendo il dibattito sulla violenza giovanile e sull’uso improprio dei social media.

I soccorsi e le condizioni del ferito

Il 15enne ferito è riuscito a raggiungere una vicina fermata dell’autobus in via IV Novembre, una zona affollata di studenti appena usciti da scuola. Qui è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza in ospedale.

I medici hanno suturato le ferite e lo hanno sottoposto a una TAC per escludere lesioni interne gravi, in particolare al fegato. Il giovane si trova ancora ricoverato per ulteriori accertamenti, ma le sue condizioni sono stabili.

L’inchiesta

Le autorità stanno lavorando per chiarire i dettagli dell’episodio. L’autodenuncia del 16enne e il ritrovamento dell’arma del delitto rappresentano passi fondamentali nell’inchiesta. Resta da accertare il ruolo degli altri presenti alla rissa e le eventuali responsabilità connesse alla diffusione del video.

Questo tragico episodio solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza intorno alle scuole e sull’educazione dei giovani alla gestione dei conflitti. La comunità di Piacenza, scossa dall’accaduto, auspica che venga fatta piena luce sui fatti e che si mettano in campo misure per prevenire il ripetersi di simili episodi.