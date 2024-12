San Nicola protagonista della campagna turistica invernale della Puglia

BARI (ITALPRESS) – Da vescovo di Myra a San Nicola di Bari, da Sinterklaas a Santa Claus, tra storia, miti, leggende e folklore, la figura di San Nicola entra di diritto nella storia del Natale e della Puglia, regalando ogni anno l’emozione dell’attesa. Il video “Santa Claus is in the house”, presentato stamattina in anteprima nel teatro Kursaal Santa Lucia di Bari, è stato celebrato come un viaggio insolito nella Puglia di San Nicola, terra vibrante e accogliente, nel cuore del Mediterraneo, che secoli fa lo ha accolto rendendolo il santo più popolare e amato da bambini, donne e marinai.Si tratta di una campagna dedicata alle vacanze invernali che da oggi l’assessorato al Turismo della Regione Puglia e l’Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione veicoleranno su BBC News in Europa e Asia Pacifica, Inoltre, verrà messo in onda, sempre a partire da oggi, su CNN international Nord America, Canada e America Latina. Questo stesso spot verrà utilizzato per la campagna social di Pugliapromozione su Facebook, Instagram, Youtube e Tiktok, in Italia e all’estero (USA, Canada, Australia, UK).“Abbiamo pensato – ha spiegato l’assessore al Turismo Gianfranco Lopane a margine dell’evento – che questo periodo dell’anno, che per la Puglia non è un periodo finora di alti flussi turistici, possa diventarlo anche grazie a una grande tradizione che a partire con San Nicola a Bari abbraccia tutta tutta la Puglia e che poi percorre tutte le tradizioni dei Comuni della regione per definire un cartellone di attività, di eventi, di attrattività in generale che può mettere la Puglia al centro della destinazione natalizia. Per questo, oltre alla presentazione dello spot di questa mattina, le iniziative della Regione sono finalizzate a rendere sempre più vivo il calendario degli eventi, a supportarlo con il bando di prodotto natalizio che presenteremo fra qualche giorno, con i Capodanno pugliesi nei capoluoghi che rappresenteranno un ulteriore momento di attrattività”.

– Foto: xa2/Italpress –

(ITALPRESS).